Cultura
16 de mayo de 2026 a la - 14:11

“Los museos se muestran” invita al diálogo y a la reflexión en el Centro Cultural del Puerto

Mujer de pie con su celular, en una galería iluminada, mientras una cámara antigua destaca en primer plano.
Una mujer toma fotografías con su celular durante la inauguración la octava edición de "Los museos se muestran".Silvio Rojas

Con piezas de unos 40 museos de todo el país, la octava edición de “Los museos se muestran” está en marcha en el Espacio Cultural Itaú del Puerto de Asunción. La muestra estará habilitada solo por hoy hasta las 22:00, con acceso libre y gratuito.

Por Maripili Alonso

“Los museos se muestran” ya abrió sus puertas en el Espacio Cultural Itaú, con el eje temático “El puerto como punto de encuentro”. Así en esta muestra, que cuenta con la curaduría de Alicia Elías, Leticia Alvarenga y Javier Palma, se pueden encontrar propuestas de unos 40 museos de todo el país.

Este año, la exposición organizada por la Asociación Noche de los Museos, también está alineada al lema propuesto por el ICOM (Consejo Internacional de Museos) que es “Museos uniendo un mundo dividido”.

“Fue un trabajo bastante minucioso. El lema del ICOM (Consejo Internacional de Museos) hoy nos hizo tener una responsabilidad mayor en este mundo que está tan convulsionado”, señaló la museóloga Alicia Elías, acerca de la curaduría de esta muestra.

Mujer de cabello oscuro con blusa floral y chaqueta marrón, hablando y sosteniendo un teléfono. Ambiente de evento cultural.
La museóloga Alicia Elías durante la apertura de "Los museos se muestran".

Agregó que con los otros curadores buscaron los “objetos museales que hablen más desde el lado humano, más desde el trabajo, de los saberes, del compromiso, de los inmigrantes que vinieron a hacer patria en el Paraguay”.

“Esa es la función de este espacio. Encontrarnos con nuestras raíces, también con ese sentimiento de trabajo y queremos que la gente disfrute y no vea solamente un objeto muerto, sino que tenga también un contexto”, acotó.

Hombre con camiseta blanca y chaleco oscuro sostiene un teléfono móvil, capturando imágenes de una máquina de escribir en exhibición.
Los objetos en exposición están acompañados por un código QR, en el cual se brindan mayores detalles de la pieza y del museo del que proviene.

Entre los objetos que se pueden encontrar en esta muestra están fichas de trabajadores del antiguo ferrocarril, una trompeta que perteneció al músico Papi Barreto, una antigua cámara fotográfica, biblias, prendas de vestir y mucho más.

Las piezas que están en la muestra pertenecen a museos ubicados en distintas localidades del país como Neuland, Bella Vista, Caazapá, Hernandarias y otras.

“La asociación y justamente ‘Los museos se muestran’ crean esos puentes culturales, esos puentes ideológicos que muchas veces están rotos y que este es un lugar para poder mirar y reflexionar”, expresó Gloria Velilla, directora de proyectos de la Asociación Noche de los Museos.

Mujer con camisa de hojas observa herramientas en exhibición en un museo. Ambiente interior, atención concentrada.
Pequeñas hachas utilizadas en las trincheras también forman parte de la exhibición de "Los museos se muestran".

Agregó que cada objeto nos da la posibilidad de entablar un diálogo acerca de su valor y hacernos pensar sobre este mundo.

Roberto Galeano Monti, director ejecutivo de la Fundación Itaú, celebró la posibilidad de contar con este espacio en articulación con la Secretaría Nacional de Cultura.

También destacó a este evento y la posibilidad de “mostrar arte paraguayo, mostrar joyas de cerca de 40 museos del Paraguay en un solo espacio”. Lamentó que la muestra solamente dure alrededor de 12 horas, pero celebró la iniciativa y la apuesta a la cultura.

Hombre con boina y gafas en el micrófono, mujer con cabello rizado escucha, otra mujer con carpeta observa en el evento cultural.
Roberto Galeano Monti y Gloria Velilla durante el acto de apertura de "Los museos se muestran", en el Espacio Cultural Itaú del Puerto de Asunción.

A partir de las 14:00 habrá una actividad de Croquiseros Urbanos, así como diversas ponencias que se desarrollarán en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto. La agenda será la siguiente:

  • 14:00 “Creando comunidad desde el lenguaje”, a cargo del Lic. Gonzalo Recalde Ramírez.
  • 15:00 “¿Para qué sirven los museos cuando el mundo se rompe?“, a cargo del Lic. Eduardo Quintana.
  • 16:00 “Tekorenda: el patrimonio como sitio de vida, memoria y desarrollo comunitario”, a cargo de la MSC Arq. Silvia Rossana Rey Méndez.
  • 17:00 “Rescate de la historia guaraní-jesuítica de Santiago, Misiones”, a cargo de la Lic. Stella Bogarín Frutos y el Lic. Jorge Benítez Cabral.
  • 18:00 “El Museo de Arqueología y Etnología de la USP (MAE-USP): Perfil y perspectivas de un museo antropológico brasileño”, a cargo del Prof. Dr. Camilo de Mello Vasconcellos.

El Barullo llega también al Puerto

La cuarta edición del festival El Barullo también se realizará hoy en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, así como la feria Embarcate con propuestas de artesanía, gastronomía y más.

Grupo de seis personas camina por el muelle, disfrutando del evento con barcos decorados de fondo.
Los buques de la armada paraguaya también se pueden visitar esta tarde en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Desde las 15:00 y hasta las 23:00, con acceso libre y gratuito, se podrá disfrutar de esta jornada.

En esta edición del festival El Barullo estará la agrupación de pop rock Bastianes, que acaba de presentar su álbum “Todo lo que queda”; así como la artista luqueña Luce, quien también llega al evento con su nuevo sencillo “Nómada”.

La banda de pop rock Nubes sobre Madrid, la propuesta stoner rock de Blackfire y el metalcore/ hardcore punk de Nudo también se podrán escuchar en esta edición del festival.