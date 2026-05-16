“Los museos se muestran” invita al diálogo y a la reflexión en el Centro Cultural del Puerto

“Los museos se muestran” ya abrió sus puertas en el Espacio Cultural Itaú, con el eje temático “El puerto como punto de encuentro”. Así en esta muestra, que cuenta con la curaduría de Alicia Elías, Leticia Alvarenga y Javier Palma, se pueden encontrar propuestas de unos 40 museos de todo el país.

Este año, la exposición organizada por la Asociación Noche de los Museos, también está alineada al lema propuesto por el ICOM (Consejo Internacional de Museos) que es “Museos uniendo un mundo dividido”.

“Fue un trabajo bastante minucioso. El lema del ICOM (Consejo Internacional de Museos) hoy nos hizo tener una responsabilidad mayor en este mundo que está tan convulsionado”, señaló la museóloga Alicia Elías, acerca de la curaduría de esta muestra.

Agregó que con los otros curadores buscaron los “objetos museales que hablen más desde el lado humano, más desde el trabajo, de los saberes, del compromiso, de los inmigrantes que vinieron a hacer patria en el Paraguay”.

“Esa es la función de este espacio. Encontrarnos con nuestras raíces, también con ese sentimiento de trabajo y queremos que la gente disfrute y no vea solamente un objeto muerto, sino que tenga también un contexto”, acotó.

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Entre los objetos que se pueden encontrar en esta muestra están fichas de trabajadores del antiguo ferrocarril, una trompeta que perteneció al músico Papi Barreto, una antigua cámara fotográfica, biblias, prendas de vestir y mucho más.

Las piezas que están en la muestra pertenecen a museos ubicados en distintas localidades del país como Neuland, Bella Vista, Caazapá, Hernandarias y otras.

“La asociación y justamente ‘Los museos se muestran’ crean esos puentes culturales, esos puentes ideológicos que muchas veces están rotos y que este es un lugar para poder mirar y reflexionar”, expresó Gloria Velilla, directora de proyectos de la Asociación Noche de los Museos.

Agregó que cada objeto nos da la posibilidad de entablar un diálogo acerca de su valor y hacernos pensar sobre este mundo.

Roberto Galeano Monti, director ejecutivo de la Fundación Itaú, celebró la posibilidad de contar con este espacio en articulación con la Secretaría Nacional de Cultura.

También destacó a este evento y la posibilidad de “mostrar arte paraguayo, mostrar joyas de cerca de 40 museos del Paraguay en un solo espacio”. Lamentó que la muestra solamente dure alrededor de 12 horas, pero celebró la iniciativa y la apuesta a la cultura.

A partir de las 14:00 habrá una actividad de Croquiseros Urbanos, así como diversas ponencias que se desarrollarán en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto. La agenda será la siguiente:

14:00 “Creando comunidad desde el lenguaje” , a cargo del Lic. Gonzalo Recalde Ramírez .

15:00 “¿Para qué sirven los museos cuando el mundo se rompe?“ , a cargo del Lic. Eduardo Quintana .

16:00 “Tekorenda: el patrimonio como sitio de vida, memoria y desarrollo comunitario” , a cargo de la MSC Arq. Silvia Rossana Rey Méndez .

17:00 “Rescate de la historia guaraní-jesuítica de Santiago, Misiones” , a cargo de la Lic. Stella Bogarín Frutos y el Lic. Jorge Benítez Cabral .

18:00 “El Museo de Arqueología y Etnología de la USP (MAE-USP): Perfil y perspectivas de un museo antropológico brasileño”, a cargo del Prof. Dr. Camilo de Mello Vasconcellos.

El Barullo llega también al Puerto

La cuarta edición del festival El Barullo también se realizará hoy en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, así como la feria Embarcate con propuestas de artesanía, gastronomía y más.

Desde las 15:00 y hasta las 23:00, con acceso libre y gratuito, se podrá disfrutar de esta jornada.

En esta edición del festival El Barullo estará la agrupación de pop rock Bastianes, que acaba de presentar su álbum “Todo lo que queda”; así como la artista luqueña Luce, quien también llega al evento con su nuevo sencillo “Nómada”.

La banda de pop rock Nubes sobre Madrid, la propuesta stoner rock de Blackfire y el metalcore/ hardcore punk de Nudo también se podrán escuchar en esta edición del festival.