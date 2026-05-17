“Cómo es posible que te quiera tanto” propone humor y suspenso en el Teatro Latino

Un cruce entre el suspenso policial y el humor negro promete “Cómo es posible que te quiera tanto”, la obra que llegó este viernes al escenario del Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe) con un elenco de reconocidas actrices de la televisión y las tablas.

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Se trata de una puesta escrita por el dramaturgo argentino Javier Daulte, que fue escrita en el año 2007 entre Buenos Aires y Barcelona, y que ha sido representada en varios países. El director paraguayo Diego Mongelós está al frente de esta versión de la obra.

La trama presenta a Lidia, quien se mudó a Asunción por amor. Su pareja partió al exterior por meses. Lo que parecía una etapa tranquila se convierte en una pesadilla cuando comienzan las llamadas anónimas nocturnas.

La policía asigna una agente al caso. La investigación avanza pero lo que va apareciendo no es exactamente lo que se esperaba.

“Con una estructura que mezcla el suspenso policial con el humor negro más descarnado, la obra de Daulte construye una red de secretos familiares, viejos amores y lealtades rotas que escalan hacia un desenlace tan inesperado como inevitable”, detallaron los responsables de la obra, a través de un comunicado de prensa.

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Anticiparon además que se trata de “una comedia incómoda” y de “un thriller que hace reír”. “Una historia sobre el amor, la obsesión y lo que puede llegar a hacer alguien que decidió, de una vez por todas, ser vista”, acotaron.

Funciones y cómo adquirir las entradas

Tras su estreno el pasado viernes, la obra tendrá hoy una función a las 20:00. La temporada seguirá con funciones los jueves y domingos a las 20:00, viernes y sábados a las 21:00.

Las entradas están a la venta en Ticketea. Los sectores y precios promocionales por compra anticipada son: Platea Alta (G. 80.000), Sala (G. 95.000) y VIP (G. 110.000).