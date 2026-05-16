Cultura
16 de mayo de 2026 a la - 13:58

Actrices de “Betty, la fea” llegaron a Paraguay para presentar la obra teatral “Muertas de la risa”

Lorna Cepeda en vestido rojo sostiene un número 69, mientras Natalia Ramírez observa un cuerpo cubierto en una mesa quirúrgica.
Lorna Cepeda y Natalia Ramírez interpretan una escena en la comedia 'Muertas de la risa'.Gentileza

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, conocidas por su participación en la serie “Betty, la fea”, están en Paraguay. Este domingo pondrán en escena la obra “Muertas de la risa” en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay.

Por Maripili Alonso

Las actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, quienes dieron vida a “la peliteñida” Patricia Fernández y Marcela Valencia, respectivamente; en la serie “Yo soy Betty, la fea”, llegaron a Asunción para presentar “Muertas de la risa”.

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Se trata de una obra teatral, escrita y dirigida por Juan Ricardo Gómez, que ya ha recorrido escenarios de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Panamá y Estados Unidos.

La trama presentará a dos mujeres que, envueltas en una situación tan inesperada como disparatada, deberán enfrentarse a verdades ocultas, confesiones incómodas y una decisión que promete desatar las risas del público de principio a fin.

Lorna Cepeda con cabello rubio y vestido rojo, y Natalia Ramírez con cabello recogido y vestido rojo, en un escenario teatral oscuro.
Lorna Cepeda y Natalia Ramírez actúan en la obra 'Muertas de la risa' sobre un escenario iluminado.

“Con mucho humor, giros sorpresivos y el carisma que las convirtió en personajes emblemáticos para generaciones enteras, Cepeda y Ramírez demuestran sobre las tablas una química intacta y un talento actoral indiscutible”, destacaron desde la productora Sin Antena, a través de un comunicado.

La única función será este domingo 17 a las 20:00 en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas están a la venta a través de Ticketea. Los precios y sectores son:

  • VIP Plata: G. 300.000
  • VIP Oro: G. 500.000
  • VIP Exclusivo: G. 750.000