Actrices de “Betty, la fea” llegaron a Paraguay para presentar la obra teatral “Muertas de la risa”

Las actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, quienes dieron vida a “la peliteñida” Patricia Fernández y Marcela Valencia, respectivamente; en la serie “Yo soy Betty, la fea”, llegaron a Asunción para presentar “Muertas de la risa”.

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Se trata de una obra teatral, escrita y dirigida por Juan Ricardo Gómez, que ya ha recorrido escenarios de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Panamá y Estados Unidos.

La trama presentará a dos mujeres que, envueltas en una situación tan inesperada como disparatada, deberán enfrentarse a verdades ocultas, confesiones incómodas y una decisión que promete desatar las risas del público de principio a fin.

“Con mucho humor, giros sorpresivos y el carisma que las convirtió en personajes emblemáticos para generaciones enteras, Cepeda y Ramírez demuestran sobre las tablas una química intacta y un talento actoral indiscutible”, destacaron desde la productora Sin Antena, a través de un comunicado.

La única función será este domingo 17 a las 20:00 en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

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