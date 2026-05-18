“Hospital de Caridad”: un fotolibro rescata la memoria visual del antiguo Clínicas

El lanzamiento de Hospital de Caridad se realizará el martes 19 de mayo, a las 11:00, en el Centro Cultural de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), ubicado en la sede del antiguo Hospital de Clínicas. El acceso será libre y gratuito.

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La publicación reúne una serie de registros fotográficos realizados por Teresita Noemí González a lo largo de siete años, documentando distintos momentos del histórico nosocomio: desde su funcionamiento cotidiano hasta la mudanza concretada en 2012, el periodo de abandono temporal del edificio y su posterior reconversión en el actual Centro Cultural de la FCM-UNA.

El proyecto contó con el respaldo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONDEC), institución que apoyó la concreción de este material concebido como un aporte a la preservación de la memoria histórica y visual de uno de los espacios más emblemáticos de la salud pública paraguaya.

La presentación del fotolibro estará a cargo de los fotógrafos Javier Medina Verdolini y Jorge Sáenz, referentes de la fotografía nacional, quienes acompañarán la actividad con comentarios sobre el valor documental y artístico de la obra.

Además de su circulación pública, el proyecto contempla la donación de ejemplares a distintas instituciones culturales y educativas, entre ellas el Centro Cultural de la Facultad de Ciencias Médicas, el Centro de Estudiantes de Medicina, la Biblioteca de la Manzana de la Rivera y el Archivo Nacional, con el objetivo de acercar este registro a estudiantes, investigadores y a la ciudadanía en general.

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La actividad se desarrollará en el Centro Cultural FCM-UNA “Prof. Dr. Salvador Addario”, situado sobre la avenida Dr. Montero y Dr. Mazzei.