Cultura
18 de mayo de 2026 a la - 16:18

“Hospital de Caridad”: un fotolibro rescata la memoria visual del antiguo Clínicas

Imágenes para la nota del Fotolibro "Hospital de caridad"
Portada del fotolibro "Hospital de caridad" que se presentará este martes 19.Gentileza

La fotógrafa Teresita Noemí González presentará “Hospital de Caridad”, su primer fotolibro, una obra que reúne imágenes realizadas entre 2007 y 2014 sobre la vida cotidiana, el traslado y la transformación del antiguo Hospital de Clínicas.

Por Mavi Martínez

El lanzamiento de Hospital de Caridad se realizará el martes 19 de mayo, a las 11:00, en el Centro Cultural de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), ubicado en la sede del antiguo Hospital de Clínicas. El acceso será libre y gratuito.

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La publicación reúne una serie de registros fotográficos realizados por Teresita Noemí González a lo largo de siete años, documentando distintos momentos del histórico nosocomio: desde su funcionamiento cotidiano hasta la mudanza concretada en 2012, el periodo de abandono temporal del edificio y su posterior reconversión en el actual Centro Cultural de la FCM-UNA.

El proyecto contó con el respaldo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONDEC), institución que apoyó la concreción de este material concebido como un aporte a la preservación de la memoria histórica y visual de uno de los espacios más emblemáticos de la salud pública paraguaya.

Imágenes para la nota del Fotolibro "Hospital de caridad"
Una de las imágenes que forma parte del fotolibro "Hospital de caridad".

La presentación del fotolibro estará a cargo de los fotógrafos Javier Medina Verdolini y Jorge Sáenz, referentes de la fotografía nacional, quienes acompañarán la actividad con comentarios sobre el valor documental y artístico de la obra.

Además de su circulación pública, el proyecto contempla la donación de ejemplares a distintas instituciones culturales y educativas, entre ellas el Centro Cultural de la Facultad de Ciencias Médicas, el Centro de Estudiantes de Medicina, la Biblioteca de la Manzana de la Rivera y el Archivo Nacional, con el objetivo de acercar este registro a estudiantes, investigadores y a la ciudadanía en general.

La actividad se desarrollará en el Centro Cultural FCM-UNA “Prof. Dr. Salvador Addario”, situado sobre la avenida Dr. Montero y Dr. Mazzei.

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Teresita Noemí González.