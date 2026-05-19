“Duendes y sueños” rendirá homenaje a José Luis Ardissone con poesía española

“Duendes y sueños..., poesía española de todos los tiempos” se denomina el nuevo espectáculo poético y musical que volverá a reunir en el escenario del Arlequín Teatro a Margarita Irún, José Antonio Galeano, Kattya González y Nicolás Roig González. El estreno será este domingo 24 de mayo a las 20:00.

Esta puesta será en homenaje a José Luis Ardissone, al cumplirse este viernes 22 de mayo el primer aniversario de su fallecimiento.

Pablo Ardissone estará al frente de este espectáculo, que es el tercero del ciclo Poesía iniciado por su padre en el 2024, con “En las calles de la memoria”. El año pasado se presentó “De norte a sur, en la palabra. Poesía de América Latina”.

En esta nueva entrega, según anticiparon a través de un comunicado, el espectáculo se sumerge en la riqueza literaria de España. Se podrán escuchar obras de autores clásicos como Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega y Francisco de Quevedo.

También habrá poesías de autores modernos y revolucionarios como Gustavo Adolfo Bécquer, Sara Búho, Rafael de León, Concepción Arenal, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Celaya, Rosalía de Castro, Blas de Otero, Rafael Alberti y Federico García Lorca.

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“Duendes y sueños… no es solo una lectura, es un viaje sensorial donde, como dice el guion, la poesía española no se dice, se grita o se susurra desde el fondo de un pozo seco”, expresó Pablo Ardissone, quien también estará a cargo de las luces del espectáculo.

El equipo de la puesta se completa con Alejandra Ardissone, quien tiene a su cargo el diseño del espacio escénico.

Funciones y entradas

Las funciones serán los días domingo 24, sábado 30 y domingo 31 de mayo en el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña). Los domingos serán a las 20:00 y el sábado a las 21:00.

Las entradas ya están disponibles a través de www.tuti.com.py o al teléfono (0992) 442-152 y hasta el 23 de mayo tienen un costo de G. 75.000. Luego tendrán un costo de G. 100.000.