“Ruta Transchaco” y “Verídicas”, dos nuevas propuestas se suman a la cartelera teatral

La obra “Ruta Transchaco” subirá a escena este martes, con un elenco conformado por Fausto Martínez, Elías Colmán y Mikal Meza. La puesta, presentada por La Posdramática, Archivo de la Memoria Transmasculina y HTMPY; está enmarcada en el proyecto “Es sobre nosotrxs (también)”.

Este es el tercer caso de estudio de este proyecto, que explora archivos, memorias y relatos desplazados de la historia paraguaya desde perspectivas contemporáneas.

Esta puesta, que promete una mezcla de teatro, performance y dispositivos audiovisuales, presentará una historia enmarcada en la Guerra del Chaco.

“La Transchaco es la columna vertebral del Paraguay. O eso dicen. Una línea recta que atraviesa calor, polvo, ganado, accidentes con líquidos tiñendo el asfalto, estaciones de servicio vacías y una idea bastante confusa de nación”, señala la sinopsis de la obra.

Agrega que “cuatro travos intentan investigar un episodio perdido de la Guerra del Chaco a partir del hallazgo de un recorte de diario de 1934″.

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“No entienden muy bien qué están buscando. Tampoco entienden del todo el Chaco. Ni Paraguay. Ni la masculinidad tradicional”, remarca.

Señala además que mientras los personajes avanzan “entre archivos, recuerdos, inteligencia artificial, propaganda patriótica, uniformes, fotos de guerra y rutas que no terminan nunca, empiezan a sospechar que tal vez el país entero fue construido alrededor de un gran malentendido”.

La puesta, según detallaron sus responsables, presentará a cuatro personas tratando de acercarse a lo que el relato nacional paraguayo decide dejar abandonado al costado de la ruta.

De esta manera, la obra busca establecer una tensión entre las formas en que se construyen la identidad nacional, la masculinidad y la memoria histórica.

Equipo, funciones y entradas

“Ruta Transchaco” cuenta con la colaboración artística en la dramaturgia de Paola Irún, Elías Colmán y Fernando Cañete, mientras que la producción y asistencia de dirección están a cargo de Lía Benítez Flecha.

La puesta debutará este martes 26 con una función con entradas agotadas en la Sala Piloto (Simón Bolivar 868). Las siguientes funciones serán los martes 2 y 9 de junio a las 20:30.

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada al WhatsApp (0987) 382-362.

“Verídicas: 10 años”, el regreso de Carola y Esther

Después de una década, Lali González y Aldo Calabrese vuelven a dar vida a las hermanas Carola y Esther, para presentar “Verídicas: 10 años”. En un formato de teatro bar, la obra se presentará desde este martes en Rock 66 (Cruz del Defensor y Alberto de Souza).

En esta nueva puesta de “Verídicas”, la historia viaja a la adolescencia de las hermanas en los años 90, una etapa marcada por sueños, ilusiones y el eterno deseo de enamorarse.

Entre recuerdos cargados de humor y nostalgia, el relato salta al presente donde Carola y Esther -ahora cuarentonas, solteras y con más preguntas que certezas- se enfrentan a dos noticias tan inesperadas como reveladoras.

Las primeras cinco funciones de la obra ya cuentan con entradas agotadas, por lo que se han sumado funciones para los días 9, 10 y 11 de junio a las 21:00. Las entradas se pueden reservar al teléfono (0982) 398-888.