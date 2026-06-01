“Basura”, el musical inspirado en la Orquesta de Cateura, debutó con una ovación de pie en Atlanta

El musical “Basura” celebró el sábado su estreno mundial en el Coca-Cola Stage del Alliance Theatre en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. La puesta está inspirada en la historia de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, cuyos integrantes y el director Favio Chávez, estuvieron presentes en la función.

Con aplausos de pie fue recibida esta obra, que reúne canciones originales de la célebre artista cubana Gloria Estefan y su hija Emily, algunas de ellas basadas en ritmos como la polca paraguaya y destacando también al arpa paraguaya.

“La primera presentación de ‘Basura’ fue absolutamente eléctrica. Gloria y Emily Estefan escribieron una partitura mágica. Felicidades @alliancetheatre por esta victoria”, escribió el periodista Paul Milliken en sus redes sociales, tras asistir a la presentación.

Otras publicaciones, que aparecieron en las redes sociales del teatro y de la obra, también elogiaron este estreno: “Qué show fenomenal. Realmente es uno de los shows más lindos que vi. La música fue estelar y la historia es magnífica”, señaló una de las publicaciones en Instagram.

Raúl González, enviado especial del programa “Despierta América”, señaló en un contacto con la señal de Univisión que “fue una noche maravillosa”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estuvo sold out (entradas agotadas). El público de pie. Impresionante lo que se vive en este musical basado en una historia real de unos niños en Paraguay”, expresó el periodista.

Musical destaca a la cultura paraguaya

Favio Chávez, director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, destacó a ABC que “el arpa paraguaya, nuestro idioma guaraní, comidas, danza y el arpa paraguaya estuvieron presentes en el escenario”.

También detalló que la ambientación del escenario está realizada en el contexto de la comunidad de Cateura.

El musical estará en escena hasta el próximo 12 de julio, bajo la dirección de Michael Grief (Rent, Dear Evan Hansen), y un libreto escrito por Karen Zacarías, ganadora del Latino Playwriting Award. La supervisión musical, arreglos y orquestación están a cargo de Alex Lacamoire, ganador del Tony y del Grammy por Hamilton.

En el marco de las funciones de la obra, los días 13, 20 y 27 de junio, y 11 de julio se realizarán unos debates con los integrantes del elenco. Las entradas se pueden adquirir a través de la web basuramusical.com.