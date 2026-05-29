Vídeo: “Basura”, el musical inspirado en la Orquesta de Cateura se estrena en Estados Unidos

“Basura”, la obra de teatro musical inspirada en la historia de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, tendrá este sábado 30 su estreno mundial en el Coca-Cola Stage del Alliance Theatre de Atlanta, Estados Unidos.

La obra fue escrita por la reconocida cantante y compositora cubana Gloria Estefan, junto a su hija Emily Estefan. La puesta está dirigida por Michael Grief, a partir del libro de Karen Zacarías, mientras que la supervisión musical, la orquestación y los arreglos corresponden a Alex Lacamoire.

La coreografía de la obra está a cargo de Patricia Delgado, mientras que Ken Cerniglia es el responsable de la dramaturgia.

Desde el pasado mes de abril, Favio Chávez y los integrantes de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura están recorriendo distintos escenarios de Estados Unidos. Realizaron varias presentaciones en el estado de Florida, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), en California y Hawai.

El pasado fin de semana llegaron a la ciudad de Atlanta, donde ya en el aeropuerto se pueden encontrar los carteles publicitarios que anuncian el estreno del musical. La temporada en Atlanta, según detalla la web de la obra, será hasta el próximo 12 de julio.

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En una reciente entrevista para Atlanta News First, la cantante Gloria Estefan afirmó que la inspiración para realizar este musical surgió en 2019, luego de ver el documental “Landfill Harmonic”.

“Lo miré y estaba impactada por la ingenuidad, el corazón, la inspiración de estos chicos que viven junto a un vertedero y crearon esta orquesta junto con su profesor Favio Chávez”, indicó la cantante.

Agregó que lo que hizo la Orquesta de Cateura, en el contexto de esta situación difícil, elevó a toda la comunidad.

Karen Zacarías, señaló en esta misma entrevista, que en 2021 y 2022 vino a Paraguay junto con Cerniglia y entrevistaron a los chicos y a los profesores, además de ver las condiciones en que estaban viviendo.

“Todas las experiencias que tuve allá, además de lo que aprendimos del documental, se convirtieron en este fabuloso soufflé de distintas cosas”, agregó la escritora. Sostuvo que ella se encargo de crear “los personajes y el corazón” de este musical, que Gloria y Emily adornaron con su ”hermosa música".

Zacarías sostuvo además que todos estuvieron de acuerdo en querer honrar a los chicos de la orquesta y que no se sientan explotados. “Hubo mucha investigación y mucha humildad en el proceso”, acotó la dramaturga, ganadora del National Latino Playwriting Award.

Por su parte, Emily Estefan destacó la variada paleta musical que tiene la obra y afirmó: “Queremos que los paraguayos estén orgullosos y que la gente aprenda acerca de un lugar y de una cultura de la que quizás nunca escuchó hablar”.

Destaque al arpa paraguaya

El Alliance Theatre compartió a través de su cuenta de YouTube un video de la canción “I Can Hear The Stars”, que formará parte del musical.

En la canción, interpretada por Zack Calderón, Nathan Díaz y Darío Álvarez, se puede escuchar al arpa paraguaya interpretada por Aramí Rivera Malaisé. En otros vídeos, que muestran los preparativos para este estreno, también se puede escuchar el sonido característico del arpa.