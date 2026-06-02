“El telar de la memoria” y “Mujeres de arena”, dos obras de teatro para disfrutar en esta semana

“El telar de la memoria” regresará este martes a escena, recreando una conversación entre Elena, una joven que desea emigrar, y su abuela Doña Segunda, quien abre las puertas de sus recuerdos hacia un Paraguay joven, vibrante y esperanzador, que luego fue devastado por la guerra.

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Escrita y dirigida por Rodney Acosta, la puesta reunirá en escena a un elenco de 13 actores, para rendir un homenaje a las mujeres paraguayas, la memoria colectiva y el amor por la patria.

El elenco está integrado por Stela Gauto, Barbara Becklake, Giul Calcagno, Edgar Mora, Alejandro Alderete, Alessia Monzón, Ángel Romero, Carlos Rojas, Julián Galacho, Roel Fernández, Luana Soto, Rosie Guens y Johana Candia.

La presentación en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) será a las 20:00. Las entradas se pueden conseguir anticipadamente al (0991) 230-693 en una promoción de 2 por G. 100.000. En puerta costarán G. 60.000.

En tanto, este miércoles 3 de junio habrá una única función de “Mujeres de arena” en la Casa Sigilos (Palma 751. Piso 1). Se trata de una obra del autor mexicano Humberto Robles, dirigida por la paraguaya Nadia Capdevila, que recuerda las historias de mujeres asesinadas.

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La puesta está basada en hechos reales, con historias verdaderas de madres, familiares y activistas que denuncian los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, México.

El elenco conformado por Sol Buena Flor, Ester López, Ninfa Morales, Nuni Olmedo y Romy López interpreta en escena estos testimonios, buscando conmover y sensibilizar al público acerca del feminicidio y la violencia de género.

La función será a las 20:00 y las entradas se pueden adquirir anticipadamente al (0991) 801-889 a G. 50.000. En puerta tendrán un costo de G. 70.000.