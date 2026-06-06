Disney On Ice suma dos funciones de despedida en Asunción: esta será la fecha y horarios

El espectáculo Disney On Ice “¡Festejemos en familia!” está emocionando a chicos y grandes desde el pasado martes en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón), con un espectáculo de patinaje sobre hielo y acrobacias aéreas que cuenta con la participación de más de 40 patinadores.

Con actos centrados principalmente en las historias de las películas “Frozen” y “Encanto”, el espectáculo también cuenta con la presencia de otros destacados personajes de Disney como Stitch, Mickey y Minnie.

A través de sus redes sociales, la productora Rola Entertainment anunció que debido al éxito, el espectáculo sumó dos funciones de despedida para este domingo 7 de junio. Las mismas serán a las 11:00 y a las 15:00.

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Igualmente indicaron que las puertas se habilitarán una hora antes de cada función y el espectáculo tiene una duración de una hora y 30 minutos, con un intervalo de 15 minutos.

Tras su paso por Paraguay, el espectáculo a cargo de Feld Entertainment, RGB Entertainment y Kohia, seguirá su recorrido por la región con funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y en Santiago de Chile.

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