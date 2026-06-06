Cultura
06 de junio de 2026 a la - 09:50

Disney On Ice suma dos funciones de despedida en Asunción: esta será la fecha y horarios

Personajes de Disney bailan en el escenario; uno en forma de muñeco de nieve, vestidos coloridos y alegres, ambiente festivo y luminoso.
Olaf de "Frozen" en uno de los números del espectáculo Disney On Ice "¡Festejemos en familia!".ARCENIO ACUÑA

Disney On Ice “¡Festejemos en familia!” se está presentando desde el martes en el SND Arena, con destacados personajes del universo de las películas de Disney. El espectáculo se despedirá de Asunción sumando dos últimas funciones.

Por ABC Color

El espectáculo Disney On Ice “¡Festejemos en familia!” está emocionando a chicos y grandes desde el pasado martes en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón), con un espectáculo de patinaje sobre hielo y acrobacias aéreas que cuenta con la participación de más de 40 patinadores.

Con actos centrados principalmente en las historias de las películas “Frozen” y “Encanto”, el espectáculo también cuenta con la presencia de otros destacados personajes de Disney como Stitch, Mickey y Minnie.

A través de sus redes sociales, la productora Rola Entertainment anunció que debido al éxito, el espectáculo sumó dos funciones de despedida para este domingo 7 de junio. Las mismas serán a las 11:00 y a las 15:00.

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Igualmente indicaron que las puertas se habilitarán una hora antes de cada función y el espectáculo tiene una duración de una hora y 30 minutos, con un intervalo de 15 minutos.

Tras su paso por Paraguay, el espectáculo a cargo de Feld Entertainment, RGB Entertainment y Kohia, seguirá su recorrido por la región con funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y en Santiago de Chile.

Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy posan en el escenario de hielo, todos con vestuarios coloridos y posturas amigables.
Los personajes de Disney interactúan en un escenario de hielo durante una presentación de Disney on Ice.

Las entradas para las últimas presentaciones de Disney On Ice ¡Festejemos en familia!“ en Paraguay se pueden adquirir a través de Tuti (www.tuti.com.py).