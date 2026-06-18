Centenario de Luis Alberto del Paraná: la Onamp prepara concierto tributo “100 años inmortales”

La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) ofrecerá este viernes el concierto tributo a Luis Alberto del Paraná “100 años inmortales”, buscando destacar el legado de este reconocido cantante y compositor paraguayo, nacido el 21 de junio de 1926 en la ciudad de Altos.

El concierto será en el marco del ciclo El Puerto Suena, que lleva adelante la Onamp en el auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción. Según anunció la orquesta, el inicio del concierto será a las 19:00 “para luego poder ir a alentar a la Albirroja”. El acceso será libre y gratuito.

La agrupación ofrecerá un repertorio con obras como “Mainumby”, “Ne rendape aju”, “Cielo Azul”, “Alma y violín”, “Mi guitarra y mi voz”, “A mi tierra” y “Mi retorno”.

También sonarán “Alma guaraní”, “Acuarela paraguaya”, “Soy un vagabundo”, “A mi reina”, “Voy gritando”, “Fantasía paraguaya”, “Polca María”, entre otras obras.

Este concierto contará con la participación de diversos cantantes como Osvaldo Sosa, Laura Belo, Nelson Rodríguez, Wilson y Aldo, y Los Paredes, artistas oriundos de Ciudad del Este.

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También estarán en escena Vicky Díaz, Iván Cheaib, Melissa Hicks y el trompetista Salvador García.

Luis Alberto del Paraná, un artista universal

La Onamp destacó a Luis Alberto del Paraná, a través de un comunicado de prensa, como “el artista más popular” y “el cantante más internacional del Paraguay”.

Su nombre real era Luis Osmer Meza y recorrió los cinco continentes con su guitarra y su voz. Actuó en prestigiosos escenarios, mientras sus discos producidos por el sello Philips fueron vendidos por millones en Europa, América, Asia, África y Oceanía.

En reconocimiento a su extraordinario éxito en ventas, el sello le otorgó el Globo de Oro. El artista falleció en Londres el 15 de septiembre de 1974, a los 48 años de edad.