Artistas y organizaciones de Paraguay podrán postular a las ayudas Iberescena hasta el 23 de julio

Las postulaciones podrán realizarse hasta el próximo 23 de julio de 2026, a las 12:00 del mediodía de cada país, a través de la plataforma habilitada en el sitio web de Iberescena. Paraguay figura entre los países miembros habilitados para presentar proyectos en esta edición.

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La convocatoria contempla tres líneas de apoyo. Las Ayudas a la Creación en Residencia otorgarán hasta 10.000 euros por proyecto; las Ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas podrán alcanzar los 15.000 euros; mientras que las Ayudas a la Programación de Espacios Escénicos, Festivales y Mercados dispondrán de un monto máximo de 20.000 euros.

Según la información difundida por la SNC, el programa busca respaldar iniciativas vinculadas a la creación, la circulación, la cooperación y el desarrollo de proyectos escénicos dentro del espacio iberoamericano. Los proyectos seleccionados serán anunciados en diciembre de 2026 y deberán ejecutarse entre enero y diciembre de 2027.

Entre las modificaciones incorporadas para esta convocatoria se encuentran ajustes en las bases y en la plataforma de postulación. Iberescena señala que estos cambios apuntan a simplificar los formularios y agilizar los procedimientos de presentación de proyectos.

Asimismo, la edición 2026-2027 incorpora a los mercados escénicos dentro de la línea de Programación. También se añade la trayectoria de las personas y organizaciones postulantes como criterio de evaluación, diferenciando entre trayectorias emergentes, medias y consolidadas. En el caso de la línea de Creación en Residencia, se permitirá incluir gastos asociados a artistas nacionales dentro de los presupuestos de los proyectos.

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La convocatoria está abierta a postulantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

Las bases completas y los formularios de postulación se encuentran disponibles en el sitio web de Iberescena: iberescena.org. Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico contacto@iberescena.org.