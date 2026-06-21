Altos celebró con música y emoción el centenario del natalicio de Luis Alberto del Paraná

El homenaje a Luis Alberto del Paraná se desarrolló en el Centro Cultural Municipal “Espacio Expresión” de su ciudad natal, Altos, departamento de Cordillera. Decenas de personas se dieron cita para rendir honrar en forma póstuma al inolvidable músico nacido el 21 de junio de 1926.

El evento reunió a autoridades locales, artistas, gestores culturales, estudiantes y ciudadanos en general, que se sumaron a la recordación de quien es considerado el más grande embajador de la música paraguaya.

La presencia de Fabiola Meza, hija de Luis Alberto del Paraná, otorgó un significado especial al acto. Durante el encuentro, Meza destacó con emoción el homenaje realizado en el marco del centenario del natalicio de su padre.

Señaló que se siente profundamente orgullosa del legado que dejó el artista, considerado uno de los máximos exponentes de la cultura nacional en el mundo.

“Es muy especial ver cómo su nombre sigue vivo, cómo su música sigue emocionando a las nuevas generaciones”, expresó.

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La programación se inició con una reseña histórica sobre la vida y trayectoria de Luis Alberto del Paraná, presentada por el profesor y magíster Ramón Vargas. Durante su exposición, resaltó los inicios artísticos del músico, su extraordinaria carrera internacional y el inmenso aporte que realizó para difundir la cultura paraguaya en los cinco continentes.

Asimismo, resaltó cómo su talento, disciplina y amor por el país le permitieron conquistar escenarios de Europa, Asia y América, llevando consigo el sonido de las guitarras paraguayas y el nombre del Paraguay a los más prestigiosos escenarios internacionales.

Emotivos conciertos

Uno de los momentos más memorables de la jornada fue el concierto “Recordando a Paraná”, presentado por alumnos e integrantes del Conservatorio Municipal de Música “Luis Alberto del Paraná”.

Los asistentes acompañaron con cálidos aplausos cada interpretación de las obras que marcaron la carrera del artista, en un ambiente cargado de nostalgia, admiración y profundo respeto hacia su legado.

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Feria de artesanías

Además de la propuesta musical, el evento contó con una feria de artesanías y una exposición de productos culturales locales, lo que permitió que artesanos y emprendedores de la comunidad compartieran sus creaciones con el público

La muestra se convirtió en un espacio de encuentro entre la tradición, el arte y la identidad paraguaya, valores que Luis Alberto del Paraná siempre promovió a través de su arte.

Los presentes coincidieron en destacar la importancia de mantener viva la memoria de una figura que trascendió fronteras y abrió caminos para que la música paraguaya fuera reconocida internacionalmente.

Tras cien años de su nacimiento, su legado continúa vigente y sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas que encuentran en su historia un ejemplo de perseverancia, talento y amor por las raíces nacionales.

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