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21 de junio de 2026 a la - 13:49

Altos celebró con música y emoción el centenario del natalicio de Luis Alberto del Paraná

Integrantes del Ensamble de Violines y del Coro del Conservatorio de Música “Luis Alberto del Paraná” de la ciudad de Altos.
Integrantes del Ensamble de Violines y del Coro del Conservatorio de Música “Luis Alberto del Paraná” de la ciudad de Altos.Faustina Agüero

La comunidad de Altos vivió este domingo una jornada cargada de emoción y cultura al conmemorarse el centenario del natalicio de Luis Alberto del Paraná. El intérprete llevó la música paraguaya a los escenarios más importantes del mundo y se convirtió en uno de los mayores símbolos de la identidad cultural del país.

Por Faustina Agüero

El homenaje a Luis Alberto del Paraná se desarrolló en el Centro Cultural Municipal “Espacio Expresión” de su ciudad natal, Altos, departamento de Cordillera. Decenas de personas se dieron cita para rendir honrar en forma póstuma al inolvidable músico nacido el 21 de junio de 1926.

El evento reunió a autoridades locales, artistas, gestores culturales, estudiantes y ciudadanos en general, que se sumaron a la recordación de quien es considerado el más grande embajador de la música paraguaya.

La presencia de Fabiola Meza, hija de Luis Alberto del Paraná, otorgó un significado especial al acto. Durante el encuentro, Meza destacó con emoción el homenaje realizado en el marco del centenario del natalicio de su padre.

Señaló que se siente profundamente orgullosa del legado que dejó el artista, considerado uno de los máximos exponentes de la cultura nacional en el mundo.

“Es muy especial ver cómo su nombre sigue vivo, cómo su música sigue emocionando a las nuevas generaciones”, expresó.

Fabiola Meza, hija de Paraná.
Fabiola Meza, hija de Luis Alberto del Paraná.

La programación se inició con una reseña histórica sobre la vida y trayectoria de Luis Alberto del Paraná, presentada por el profesor y magíster Ramón Vargas. Durante su exposición, resaltó los inicios artísticos del músico, su extraordinaria carrera internacional y el inmenso aporte que realizó para difundir la cultura paraguaya en los cinco continentes.

Asimismo, resaltó cómo su talento, disciplina y amor por el país le permitieron conquistar escenarios de Europa, Asia y América, llevando consigo el sonido de las guitarras paraguayas y el nombre del Paraguay a los más prestigiosos escenarios internacionales.

La reseña histórica de la vida de Luis Alberto del Paraná estuvo a cargo del profesor Ramón Vargas.
La reseña histórica de la vida de Luis Alberto del Paraná estuvo a cargo del profesor Ramón Vargas.

Emotivos conciertos

Uno de los momentos más memorables de la jornada fue el concierto “Recordando a Paraná”, presentado por alumnos e integrantes del Conservatorio Municipal de Música “Luis Alberto del Paraná”.

Los asistentes acompañaron con cálidos aplausos cada interpretación de las obras que marcaron la carrera del artista, en un ambiente cargado de nostalgia, admiración y profundo respeto hacia su legado.

Emotiva presentación de los integrantes del Conservatorio Municipal de Música “Luis Alberto del Paraná”.
Emotiva presentación de los integrantes del Conservatorio Municipal de Música “Luis Alberto del Paraná”.

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Feria de artesanías

Además de la propuesta musical, el evento contó con una feria de artesanías y una exposición de productos culturales locales, lo que permitió que artesanos y emprendedores de la comunidad compartieran sus creaciones con el público

Ruth Acosta, integrante de la Asociación de Artesanos Alteños.
Ruth Acosta, integrante de la Asociación de Artesanos Alteños.
Demetria Arenas expuso con entusiasmo sus obras.
Demetria Arenas expuso con entusiasmo sus obras.

La muestra se convirtió en un espacio de encuentro entre la tradición, el arte y la identidad paraguaya, valores que Luis Alberto del Paraná siempre promovió a través de su arte.

Los presentes coincidieron en destacar la importancia de mantener viva la memoria de una figura que trascendió fronteras y abrió caminos para que la música paraguaya fuera reconocida internacionalmente.

Tras cien años de su nacimiento, su legado continúa vigente y sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas que encuentran en su historia un ejemplo de perseverancia, talento y amor por las raíces nacionales.

Se tuvo una importante concurrencia en el homenaje a Luis Alberto en el Centro Cultural.
Se tuvo una importante concurrencia en el homenaje a Luis Alberto en el Centro Cultural.

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