“Intensa-mente”: una comedia negra sobre los límites de la convivencia en pareja

La obra sitúa al público en una aparente velada romántica organizada por Cristina, una mujer decidida a encontrar una última oportunidad para salvar su matrimonio.

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En un ambiente cuidadosamente preparado con velas, música y champán, todo parece encaminado hacia una reconciliación. Sin embargo, los planes pronto comienzan a desviarse cuando afloran viejos reclamos, sospechas y conflictos acumulados.

A medida que avanza la historia, la tranquilidad inicial se transforma en una sucesión de situaciones cada vez más caóticas. Renzo, el esposo de Cristina, solo espera regresar a casa después de una jornada de trabajo, pero termina atrapado en una noche marcada por los celos, las discusiones y la aparición de una visita inesperada que altera por completo la dinámica de la pareja.

Humor negro y relaciones al límite

La propuesta combina humor negro, diálogos incisivos y escenas inspiradas en comportamientos cotidianos para retratar vínculos atravesados por la desconfianza y el desgaste emocional. A través de situaciones exageradas, pero reconocibles para muchos espectadores, la obra busca generar identificación y reflexión sin renunciar a la comicidad.

La puesta en escena está dirigida por Juan Carlos Cañete y cuenta con las actuaciones de Valeria Torales, Javier Lacognata y Kiara Coronel. El equipo técnico se completa con la asistencia de Richard Quintana y el diseño de iluminación a cargo de MP Iluminación.

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Las funciones tendrán lugar en Espacio Mayor, ubicado sobre Malutín casi Guido Spano. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a G. 80.000 hasta el jueves 25 a través del número 0991 322 213 o directamente en boletería el día de cada presentación, a G. 100.000.