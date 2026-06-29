Del humor negro al teatro documental: propuestas para ver este martes en Asunción

La obra “Hay un cuerpo muerto en la galería” propone una historia atravesada por el humor ácido y situaciones límite. La trama se sitúa durante la inauguración de una exposición artística centrada en la idea de la muerte, cuando el artista responsable de la muestra aparece muerto en el centro de la sala.

Lea más: Día del documentalista: el cine documental, el gran archivo de las historias paraguayas

A partir de ese hecho, la gerente de la galería, una crítica de arte, una pasante y el conserje quedan atrapados en una situación que se vuelve cada vez más difícil de controlar, mientras el tiempo avanza y la apertura al público resulta inevitable.

La puesta cuenta con dirección general de Diego Mongelós, a partir de una idea original de Gerardo Báez. La dramaturgia fue desarrollada por Báez junto a Araceli Bogado, mientras que la asistencia de dirección y arreglos vocales están a cargo de Alejandro Cacavelos. El elenco está integrado por Gerardo Báez, Camila Bergonzi, Florencia Boccia, Fernanda Cibils y Mario González Martí.

La producción general y ejecutiva corresponde a Las Pedras Teatro, con fotografía de Luis Acosta Facci, diseño de luces de Martín Pizzichini y dirección de arte de Florencia Caligari. La obra tiene funciones todos los martes a las 20:30 en la Sala La Correíta (General Díaz e/ Hernandarias y Don Bosco).

Las entradas están agotadas, pero desde la producción informaron que la gente puede consultar por disponibilidades al (0994) 978-230.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ruta Transchaco

La obra “Ruta Transchaco”, presentada por La Posdramática, Archivo de la Memoria Transmasculina y HTMPY, constituye el tercer caso de estudio del proyecto “Es sobre nosotrxs (también)”, una iniciativa que explora archivos, memorias y relatos desplazados de la historia paraguaya desde perspectivas contemporáneas. La dramaturgia, dirección y concepto de la puesta están a cargo de David Amado.

La propuesta combina teatro, performance y recursos audiovisuales para abordar un episodio perdido de la Guerra del Chaco. La historia sigue a cuatro personas que intentan reconstruir un hecho a partir del hallazgo de un recorte periodístico de 1934, en un recorrido que atraviesa archivos, recuerdos, inteligencia artificial, propaganda patriótica y cuestionamientos sobre la identidad nacional y la masculinidad tradicional.

Según la sinopsis de la obra, la Ruta Transchaco aparece como una metáfora del propio país: “una línea recta que atraviesa calor, polvo, ganado, accidentes y una idea bastante confusa de nación”. A medida que avanzan en su investigación, los personajes comienzan a sospechar que gran parte del relato nacional paraguayo podría haberse construido sobre interpretaciones incompletas o desplazadas de la historia.

El elenco está conformado por Fausto Martínez, Elías Colmán y Mikal Meza. La función está prevista para este martes 30 de junio, a las 20:30, en la Sala Piloto, ubicada sobre Simón Bolívar 868. La obra volverá a presentarse el próximo sábado 4 de julio, y las entradas anticipadas pueden adquirirse a través del WhatsApp (0987) 382-362.