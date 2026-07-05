La comunidad cultural llora el fallecimiento del actor y dramaturgo paraguayo Héctor Micó

Héctor Micó falleció en la tarde de ayer, a los 61 años de edad, tras una extensa carrera dedicada al teatro y las artes visuales. El artista nació en Encarnación el 12 de mayo de 1965 y se formó en Paraguay, Estados Unidos y Brasil.

Lea más: Cartelera de teatro: estrenos y funciones modificadas por el partido de la Albirroja

“Desde la década de 1980 dejó una profunda huella en las artes escénicas, tanto sobre el escenario como detrás de él”, señaló el actor Manu Portillo, a través de un comunicado divulgado por su proyecto El Ropero Producciones.

Micó fue autor de varias obras teatrales como “Hey, tú, ¡Cuídate shake el ... (sida)!“, ”Juanita en el país del Opa Reí“, ”Jóvenes en la cuerda floja", “Quebranto (añoranzas de lunáticos”, entre otras piezas estrenadas principalmente en la década de 1990.

Héctor Micó fue quien también le otorgó su nombre a Envidia Metenes, la reconocida Drag Queen encarnada por el actor y director teatral Omar Mareco.

“Nos deja físicamente, pero su legado permanecerá vivo en cada escenario, en cada alumno, en cada persona que tuvo el privilegio de conocer su arte y generosidad”, indicó Portillo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) también se hizo eco del fallecimiento de Micó, a quien recordaron como un amigo, compañero y asociado del gremio.

“Acompañamos en estos momentos a sus amigues y familiares. Honramos su memoria”, indicó el Cepate, a través de sus redes sociales.

El Núcleo de Acción Cultural, por su parte, lo recordó como “un precursor del Festival de Teatro Juvenil, preocupado y comprometido con el aprendizaje del teatro y el arte en general”.

Casa Diversa también lo recordó como “un artista inmenso, un maestro de la escena y un ser humano que dejó una huella imborrable en la cultura y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”.

Lea más: “Inverniz líquido”, la nueva exposición que se habilitará en el Centro Cultural del Lago

“Como elenco de teatro de Casa Diversa, honramos su memoria con gratitud y respeto. Gracias, Héctor, por abrir caminos, por inspirar generaciones y por recordarnos que el arte tiene el poder de cambiar vidas”, agregó la agrupación, en el mensaje publicado en sus redes sociales.

El velatorio de Héctor Micó se realiza desde anoche en el salón Cañete e Hijos de San Lorenzo, ubicado sobre la Avda. Mariscal López 440, frente al Campus de la UNA.

El cortejo fúnebre saldrá de allí a las 15:00 rumbo al Cementerio del Este. El sepelio se llevará a cabo en un sector privado denominado Jardín del Este.