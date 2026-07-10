San Juan en el Mbigua: Tradición, música en vivo y el Judas kái “más grande del mundo”

La propuesta gastronómica desplegará un menú cargado de sabores tradicionales con los platos más emblemáticos de la temporada. Los asistentes podrán disfrutar de opciones clásicas como mbeju, pajagua mascada, pastel mandi’o, sopa paraguaya, chipa guasu y chipa so’o, entre otras variedades que darán vida a las cantinas del club.

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La experiencia festiva se complementará con los infaltables juegos populares que desafían la destreza y el entusiasmo de grandes y chicos, incluyendo la carrera vosa, el kambuchi jejoka, la pelota tata y el toro candil. Sin lugar a dudas, el gran atractivo de la noche será la quema de un imponente Judas kái de 12 metros de altura, destacado por la organización como el más grande del mundo.

El apartado artístico y de entretenimiento ofrecerá un despliegue de color y ritmo que incluirá la presentación de diversos elencos de bailes tradicionales. La grilla musical en vivo y de ambientación estará compuesta por las agrupaciones La Nuestra, La Fusión y Jopara Folk, sumadas a los sets musicales de los DJ Jorge “Conejo” González y DJ Robert Pachioni.

Para quienes deseen asistir, el ingreso a las instalaciones del club se podrá realizar tanto por vía terrestre como a través del agua con el clásico cruce de lanchas. El acceso para los socios de la institución será libre y gratuito, mientras que para los no socios tendrá un costo general de 20.000 guaraníes.

Finalmente, la organización habilitó un sector para la reserva de mesas con un costo de 60.000 guaraníes para cuatro personas y de 120.000 guaraníes para grupos de diez personas. Para obtener mayor información o asegurar las reservas de los espacios, los interesados pueden comunicarse directamente al número telefónico 0985 734 364.