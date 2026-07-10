Teatro, danza y performance: la cartelera del fin de semana ofrece opciones para distintos públicos

Mientras algunas salas mantienen en cartel propuestas para las vacaciones de invierno destinadas al público infantil y familiar, otros espacios renuevan su programación con obras que abarcan la comedia, el drama, la danza contemporánea y la performance. La agenda del fin de semana reúne montajes de diferentes formatos y estéticas, desde experiencias inmersivas y recorridos escénicos hasta espectáculos humorísticos y creaciones de teatro independiente.

“Tiatro en Corto”

Los viernes de julio, TIA (España c/ San José) presenta “Tiatro en Corto”, un circuito escénico que reúne cuatro obras breves en una misma noche. La propuesta invita al público a recorrer diferentes espacios del teatro para asistir a “Cuando se cruzan las horas”, “Terminal”, “Dejemos que fluya” y “Minuto 75”, cuyas funciones comienzan simultáneamente y se repiten a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30, permitiendo que los espectadores roten entre las salas hasta completar el recorrido. Entre cada cambio de espacio habrá intervalos para compartir y acceder a la oferta gastronómica del lugar.

Las entradas cuestan G. 80.000 para el circuito completo, G. 60.000 para alumnos de TÍA y G. 25.000 para asistir a una obra individual. Los tickets pueden adquirirse a través de Vivé Tu Entrada o reservarse vía WhatsApp al (0994) 200-584.

“Umbral”

La compañía independiente Eq’e vuelve a presentar “Umbral”, un tríptico escénico de danza contemporánea concebido como una experiencia íntima y sensorial. Bajo la dirección de Nastia Goiburu, Silvia Agüero y Gloria M. Morel, la propuesta reúne las piezas “Susurros de insubordinación”, “Antes de” y “La casa que sueña despierta”, que exploran el universo de los sueños y los espacios de transición entre la realidad y la imaginación. Esta nueva temporada incorpora además “Interludios”, transiciones escénicas creadas por las integrantes de la compañía para dar continuidad a la experiencia.

Las funciones serán el viernes 10 de julio a las 19:00 y 21:00, y el sábado 11 y domingo 12 a las 19:00, en Evolución Danza (R.I. 5 General Díaz 270). El espectáculo fue concebido para un aforo reducido, por lo que las reservas se realizan con anticipación a través de WhatsApp al (0985) 999-867. Las entradas generales tienen un costo de G. 80.000.

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“La herencia de la humedad”

Escrita y dirigida por Alan Jara, “La herencia de la humedad” plantea una historia sobre el trauma, la memoria y la herencia emocional mediante una puesta de carácter íntimo y sensorial. La obra presenta a una madre y un hijo que conviven en una casa donde la humedad parece conservar la memoria de los conflictos, mientras ambos intentan enfrentar resentimientos y heridas del pasado. El elenco está integrado por Mona Airaldi y Chelo Galeano.

Las funciones se realizan los viernes, sábados y domingos a las 20:30 en Sala La Correa (General Díaz 1163 casi Don Bosco). Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 80.000.

“Intensa...mente”

“Intensa...mente” es una comedia protagonizada por Javier Lacognata, Valeria Torales y Kiara Coronel, con libreto de Patricia Reyna y dirección de Juan Carlos Cañete. La puesta aborda, desde el humor, las relaciones de pareja, los celos y los conflictos interpersonales a través de situaciones cotidianas que llevan los vínculos al extremo.

La obra se presenta los viernes y domingos a las 20:00 en la Sala de Teatro Espacio Mayor (Malutín y Guido Spano). Las entradas tienen un valor de G. 80.000 en venta anticipada y G. 100.000 en boletería los días de función.

“La gentil ira de la estacada”

La artista Sandra Dinnendahl López presenta “La gentil ira de la estacada”, una propuesta que combina performance, ópera, instalación y pintura para reflexionar sobre la tenencia de la tierra en Paraguay y los mecanismos que regulan el acceso a ella. La puesta incorpora estructuras construidas con madera, cemento, alambre y chapas de hierro, además de composiciones para canto lírico basadas en artículos de leyes sobre tierra y propiedad privada. Participan las cantantes Gabriela Arias y Yennifer Gutiérrez, junto al artista Jonatan Fernández, con colaboración de Marta Eguilior y música original de Theo Nobel.

La obra podrá visitarse el viernes 10 y el domingo 12 de julio, de 19:00 a 21:00, en Tracción (Manduvirá 893 esquina Montevideo). El acceso es libre y gratuito.

“Las Karashans V”

Luego de varias semanas en cartel, “Las Karashans V” inicia su tramo final con seis últimas funciones en el Teatro Latino (Tte. Fariña esq. Iturbe). El espectáculo humorístico protagonizado por Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán presenta una nueva historia de las hermanas Karashans, que vuelven a enfrentarse por el poder en una propuesta que combina humor, música, baile, improvisación e interacción con el público, incluyendo la elección de “La Nueva Novia del Mundial” durante cada función.

Las presentaciones se realizarán los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de julio. Las entradas están disponibles a través de Ticketea, con precios desde G. 80.000 y promociones según el sector elegido.