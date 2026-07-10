Vacaciones de invierno 2026: todas las obras de teatro para ver en familia

¡Llegaron las vacaciones! Y con este receso escolar, muchos padres o tutores están buscando actividades para hacer con los chicos. En esta nota te detallamos toda la cartelera de espectáculos teatrales que se podrán disfrutar en Asunción y en otras ciudades del país.

“El tesoro más grande del mundo”

De la mano de Kunu’u Títeres, este sábado 11 de junio se presentará el espectáculo “El tesoro más grande del mundo” en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas). La función será a las 15:30.

Esta puesta presenta a una escritora de guiones que intenta crear una historia original sobre princesas. Pero sus propios títeres se rebelan: reclaman su voz y su lugar en el relato. Entre ellos está la Princesa Lila, que cansada de contar de las heroicas aventuras de príncipes y caballeros, decide contar su propia versión.

Las entradas cuestan G. 35.000 y 2 por G. 60.000. Se pueden adquirir al (0981) 227-071.

“En el principio, un punto”

Este domingo 12, en la Sala La Correíta (Gral. Díaz 1163 c/ Don Bosco) se presentará nuevamente “En el principio, un punto”, una obra producida conjuntamente por Kunu’u Títeres y la Compañía Insólita.

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Se trata una puesta que ofrece una experiencia visual y teatral dirigida principalmente a bebés y niños de hasta cinco años donde, en algunos momentos, pueden sumarse jugando, tocando y bailando.

“Un punto aparece sobre una hoja en blanco y empieza a moverse. De ese gesto mínimo nacen líneas, colores, garabatos y personajes.. Es una obra sobre los comienzos: sobre esa primera vez en que algo aparece y todo se pone en movimiento”, señala la sinopsis.

Las funciones serán a las 15:00, para niños de 0 a 3 años; y a las 16:30, para los niños de 3 a 5 años. Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 (bebé/infante + acompañante) y G. 30.000 para un adulto adicional. Las reservas se realizan al +595 981 845 472.

“K-Pop: Guerreras evolución”

Con más de 15 artistas en escena, “K-Pop: Guerreras evolución” presentará este sábado 11 de julio un espectáculo único en Asunción. La función será a las 16:00 en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional).

Música, danza, teatro, interacción con el público y efectos especiales serán parte de este espectáculo a cargo de CMPY PRO Events & Productions. Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti, con precios desde G. 35.000.

“El Principito: una aventura musical”

Este domingo 12 de julio subirá a escena “El Principito: una aventura musical”, bajo la dirección de Santiago Palumbo. La obra, inspirada en la famosa novela de Antoine de Saint-Exupéry, combinará teatro, música y danza en escena.

El encuentro entre un aviador y un misterioso niño proveniente de otro planeta es el punto de partida de esta historia, llena de personajes inolvidables y mundos extraordinarios, que invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la amistad, el amor y aquello que realmente hace importante a las personas.

La obra, que este domingo se presentará a las 16:30 en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional), cuenta con un elenco de más de diez artistas seleccionados a partir de un reality televisivo.

El espectáculo también se presentará el 17 de julio a las 18:00 en el Anfiteatro Rafael Rojas Doria de Villa Elisa y, el 18 de julio a las 16:00, en el Fuente Shopping de Salemma, en San Lorenzo. Las entradas para todas estas funciones están disponibles en Tuti.

“El Reino de Pixel”

En el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), desde este sábado subirá a escena “El Reino de Pixel”, un espectáculo que apunta a sorprender a grandes y chicos.

La obra, escrita y dirigida por Erik Gehre, está dirigida a niños de entre 5 y 12 años, quienes dejarán de ser simples espectadores para convertirse en protagonistas de una historia interactiva.

La trama presentará a Elías, quien junto con su hermana Alana son transportados a un misterioso mundo digital donde todo parece una aventura. Pero, mientras avanzan por este universo fascinante, descubrirán que no todo lo que parece divertido en internet es realmente seguro.

“El Reino de Pixel” combinará teatro, videojuegos y fantasía con actuaciones en vivo y música original, mapping, proyecciones en vídeo y efectos especiales.

Las funciones serán todos los sábados y domingos a las 17:00, hasta el próximo 26 de julio. Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 100.000.

“Abracadabra”

En el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña), este sábado 11 será el estreno de “Abracadabra”. La obra escrita y dirigida por Patricia Reyna apunta a romper, a través del humor, con los estereotipos tradicionales de los cuentos de hadas.

En esta obra habrá una princesa que no encaja en el molde tradicional, un príncipe que encierra una enorme sorpresa y unas hadas madrinas bastante terrenales.

Esta comedia, dirigida para toda la familia, reunirá en escena a Dai Acosta, Ronald Von Knobloch, Raúl Dionisi, Jazmín Mello y Silvana Schlichtig.

Las funciones serán los sábados y domingos a las 17:00, hasta el próximo 26 de julio. Las entradas anticipadas hasta los viernes cuestan G. 40.000 y, en boletería, G. 60.000. Las mismas se pueden reservar al (0984)666-180.

“El gato con botas”

En el Espacio Casa Mayor (Malutín c/ Guido Spano), este sábado 11 a las 17:30 se presentará la comedia musical “El gato con botas”. La obra está basada en el clásico cuento de Charles Perrault y presentará a un felino astuto, presumido y con alma de estrella de cine.

La trama presentará al Gato con Botas buscando cambiar la suerte de su amo Juanito, un joven molinero. Intentará convertirlo en el Marqués de Carabás, capaz de impresionar al Rey Chistoso y a su hija, la curiosa y soñadora Princesa Alegre.

La puesta está a cargo de JyJ Producciones. Las entradas anticipadas cuestan G. 60.000 y, en boletería, costarán G. 70.000. Reservas al (0991) 322 213.

“Merlín el mago y su árbol de mburukuja”

En el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos), los días 17 y 18 de julio a las 19:00 se presentará “Merlín el mago y su árbol de mburukuja”, una obra escrita y dirigida por Bruma Mendoza.

En esta puesta, Merlín no solo quita conejos de su sombrero, sino llevará a los espectadores a una aventura para reír, aprender y creer que los árboles también tienen secretos.

El elenco estará conformado por Bruma Mendoza, Samantha Pioget, Bianca Domínguez, Axel Cañete, Jesús Céspedes, Carol Sosa, Divina Ledesma, María Paz Ocampo, Rossanna Ingolotti, Karina Cuellar y Luján Ávalos.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden reservar al teléfono (0983) 958-824.

“K-Pop: Guerreras hasta el final”

Una aventura para vivir en familia propone el espectáculo “K-Pop: Guerreras hasta el final”, que durante estas vacaciones de invierno recorrerá distintas ciudades del país.

Más de 10 artistas forman parte de este show que tiene a los niños y niñas como protagonistas de este espectáculo que promete vestuarios impactantes, coreografías de gran precisión, música, danza y actuación.

Las presentaciones serán el 16 de julio en el Anfiteatro Rafael Rojas Doria de Villa Elisa, el 18 de julio en el salón Pykasu del Shopping Fuente de Salemma, en San Lorenzo; el 21 de julio en el Teatro Municipal Celso Bazán de Itá; y el 24 de julio en el Centro Cultural Mangoré de Ciudad del Este.

Las entradas para este show, producido por CMPY PRO Events & Productions, están a la venta a través de Tuti.

“Brainrots italianos”

El espectáculo teatral de los “Brainrots italianos” también integra la agenda para estas Vacaciones de invierno. Las funciones serán del 21 al 23 de julio a las 15:30, en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

El espectáculo presentará una historia en torno a estos populares personajes creados con Inteligencia Artificial (IA) como Chimpanzini Bananini, Capuchina Ballerina, Tun Tun Sahud y Bombardino.

El show es producido por G5Pro y las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea, con precios desde G. 80.000.

“Gladiadoras K-Pop: Golden Power”

El 20 de julio en el Teatro del Centro Paraguayo Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo) se presentará este espectáculo, que llegará a Asunción en el marco de una gira internacional. La única función será a las 17:00.

Este show promete fusionar la energía del K-Pop con efectos especiales, una banda en vivo y un gran despliegue en escena. Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 250.000.

Festival “Ñiños y niñas al teatro”

Del 20 al 26 de julio, en la Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco) se realizará la quinta edición del Festival “Niños y niñas al teatro”. La actividad, cuya programación será revelada próximamente, reunirá a elencos nacionales e internacionales.

Las entradas serán gratuitas, hasta llenar la capacidad de la sala. Los tickets se repartirán una hora antes del inicio de cada función.