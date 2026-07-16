Luz Saldívar ofrecerá un taller de dirección escénica en Asunción

El taller está dirigido a actores, directores, estudiantes, docentes y a todas las personas interesadas en el teatro como lenguaje artístico.

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A lo largo de tres meses, el espacio buscará convertirse en un ámbito de investigación y experimentación en torno a la dirección escénica, ofreciendo herramientas para comprender y desarrollar los distintos elementos que intervienen en la construcción de una obra teatral.

Las clases se desarrollarán todos los sábados, de 10:00 a 12:00, en La Escuelita (Las Perlas 4359, Asunción). Según informaron los organizadores, los cupos son limitados y las inscripciones ya se encuentran habilitadas.

Trayectoria de Luz Saldívar

La propuesta estará a cargo de Luz Saldívar Bogado, reconocida por su trabajo como actriz, directora, escritora y docente. Además de dirigir el elenco Rara Avis Escena, es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Asunción y realizó estudios de formación teatral en Venezuela.

Su recorrido profesional combina la creación escénica con la literatura y la enseñanza, una experiencia que busca trasladar a este laboratorio mediante un enfoque que pone el acento tanto en la investigación como en la práctica de la dirección teatral.

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¿Cómo inscribirse?

El Laboratorio de Signos Teatrales iniciará sus actividades el 18 de julio y tendrá una duración de tres meses. Las personas interesadas en participar pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al teléfono (0981) 539-441 o a través de las redes sociales de La Escuelita, donde también se publican detalles sobre la propuesta formativa.