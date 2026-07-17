“El mejor contando vacas” ofrece funciones para viajar a un festival en Colombia

“El mejor contando vacas” tendrá hoy dos funciones en El Estudio (Hernandarias 349), con miras a recaudar fondos para participar del Festival Internacional de Microteatro de Barranquilla, Colombia, que comenzará el próximo 29 de julio.

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Hugo Núñez y Héctor Silva protagonizan esta obra que fue seleccionada y presentada en el TIAtro Mbyky 2024 y ha tenido diversas funciones con una respuesta positiva del público.

Las funciones de hoy forman parte de una iniciativa impulsada por los artistas para reunir los recursos necesarios que permitan concretar el viaje, ya que la organización del festival cubrirá el alojamiento y la alimentación.

En este sentido, destacaron que “la participación en el FIMITEBAQ 2026 representa una oportunidad clave para la proyección del teatro paraguayo en el ámbito internacional, en un espacio que reúne propuestas escénicas de distintos países y promueve el intercambio cultural”.

Las funciones serán a las 20:00 y 21:00, con aforo limitado. Las entradas cuestan G. 40.000 y se pueden adquirir al (0984) 787-726.