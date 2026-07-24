Agenda del fin de semana: conciertos, exposiciones y recorridos en el Centro Histórico de Asunción

La música llegará este viernes 24 a las 19:00 con una nueva edición de El Puerto Suena, ciclo protagonizado por la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP). Bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, la agrupación ofrecerá un concierto gratuito en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto, con ingreso sujeto a la capacidad del recinto. Ese mismo espacio mantendrá habilitado el Espacio Cultural Itaú el viernes y el sábado, de 14:00 a 20:00.

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El sábado 25 la programación se extenderá por distintos puntos del Centro Histórico con una nueva edición de Palmear, que volverá a convertir la calle Palma en un punto de encuentro para propuestas gastronómicas, comerciales y culturales, además de actividades en museos y espacios patrimoniales.

Entre las opciones para recorrer durante la jornada figura también la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, instalada en el Archivo Nacional de Asunción (Mariscal Estigarribia esquina Iturbe), que podrá visitarse de 11:00 a 20:00. La muestra reúne documentos originales, fotografías, publicaciones y otros materiales que permiten conocer la evolución de las constituciones paraguayas de 1870, 1940, 1967 y 1992.

El Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala 1345, entre Pa’i Pérez y Curupayty), por su parte, abrirá de 13:00 a 19:00 la exposición “ELBA”, del fotógrafo paraguayo Raúl Villalba. A través de fotografías e instalación audiovisual, el artista propone un recorrido por la memoria familiar y la figura materna mediante objetos personales, flores, alimentos y elementos cotidianos.

El circuito también incluye al Museo Casa de la Independencia (14 de Mayo y Presidente Franco), cuya colección permanente invita a conocer documentos, objetos y ambientes vinculados con el proceso de independencia del Paraguay.

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Por otro lado, “Rituales vivos de creación” se denomina la exposición de la cuarta edición del Encuentro Artesanía + Diseño (A+D), que está habilitada en la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant). La muestra reúne el trabajo de artesanos que, con el apoyo de diseñadores, apostaron a la innovación. La misma podrá ser visitada en la sala Domingo Martínez de Irala, hasta el 31 de julio. Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados y domingos de 11:00 a 19:00.

La agenda sigue con actividades formativas en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 esquina Mariscal Estigarribia). Allí se desarrollará el Taller de Teatro Joapy, de 14:00 a 16:00, dirigido a personas interesadas en iniciarse en las artes escénicas. Posteriormente, de 16:00 a 18:00, el Ballet Folklórico Nacional del Paraguay ofrecerá un taller de danza orientado al aprendizaje y la práctica de las danzas tradicionales paraguayas.

En tanto, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 hay recorridos en mini bus, a las 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00. Cupos limitados. Reservas en www.asuncion.live. Costo: adultos a G. 20.000, niños desde 6 años, G. 10.000. Niños hasta 5 años sin costo (no ocupan asiento). Salida desde el Centro Municipal de Información Turística (Costanera de Asunción).

El resto de las actividades culturales previstas son de acceso libre y gratuito.