“Kimono Show” ofrecerá en Asunción una gran muestra de la indumentaria japonesa

En el marco de la celebración de los 90 años de la inmigración japonesa al Paraguay, este domingo se llevará a cabo el “Kimono show” en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos). Será a partir de las 18:00, con las localidades ya agotadas.

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Este espectáculo ofrecerá sobre el escenario un recorrido por las principales tradiciones del kimono japonés. Bajo el lema “Gratitud y Respeto, un lazo de 90 años”, la puesta invitará a apreciar cinco expresiones emblemáticas del kimono japonés.

En este recorrido aparecerá la indumentaria infantil Kodomo; los elegantes Houmongi, utilizados en ocasiones semiformales; los tradicionales Yukata, característicos de los festivales de verano; los imponentes Furisode, destinados a las jóvenes solteras; y los Hakama, asociados a ceremonias y celebraciones

En escena también se realizará la representación de una boda tradicional japonesa, que es una de las representaciones culturales más representativas del país asiático.

“Muchas de las prendas que serán exhibidas han sido confeccionadas con telas bordadas o pintadas a mano y conservadas por las familias durante generaciones”, detallaron los organizadores.

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Señalaron además que el kimono representa un legado cultural que mantiene vivos los valores como el respeto, la gratitud, la disciplina, el sentido de pertenencia de la comunidad japonesa y nikkei, como se denomina a los descendientes que viven en el extranjero.

El cierre de este “Kimono show” estará a cargo de la agrupación musical paraguaya Purahéi Soul. El dúo conformado por Jenni Hicks y Miguel Narváez presentará la canción “Arigatō, Yvy Porã”, compuesta especialmente para celebrar estos 90 años de la presencia de la comunidad japonesa en Paraguay.

El título, que fusiona el guaraní y el japonés, se traduce al español como “Gracias, tierra hermosa”, buscando representar la gratitud de la comunidad japonesa y nikkei hacia el pueblo paraguayo por la hospitalidad brindada a los inmigrantes.

Este espectáculo es organizado por la Comisión Organizadora de las Actividades Conmemorativas por los 90 años de la Inmigración Japonesa, la Comisión Ejecutiva y el Equipo Kimono Show, con el apoyo de la Embajada del Japón, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Asociación de Damas Japonesas de Asunción y el equipo Mujeres Nikkei del Paraguay.

Una celebración de la amistad entre Paraguay y Japón

Esta actividad está enmarcada en el calendario de festejos por los 90 años de la llegada de las primeras familias japonesas, en el año 1936, a la ciudad de La Colmena, en el departamento de Paraguarí.

“La comunidad japonesa y sus descendientes han contribuido al desarrollo productivo del país y al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre Paraguay y Japón”, remarcaron.

Las actividades conmemorativas fueron declaradas de Interés Nacional por las cámaras de Senadores y de Diputados; de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur); de Interés Cultural por la Secretaría Nacional de Cultura; y de Interés Municipal por la Junta Municipal de Fernando de la Mora.

Si bien el “Kimono Show” será de acceso gratuito, se requería de un registro previo para participar y las localidades ya están agotadas.