Vacaciones de invierno: actividades para niños en este último fin de semana

Para aprovechar al máximo lo que queda de estas vacaciones de invierno, el teatro es una muy buena opción. Hasta este domingo 26 sigue en marcha el V Festival Niños y Niñas al Teatro.
Este sábado a las 11:00, en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary) se presentará la obra “Jardín de amor”, a cargo de el Grupo Dantexco de Colombia.
A las 16:00, en la sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco) se presentará el espectáculo “En el principio, un punto”, a cargo de la compañía Kunu’u Títeres.
En tanto, el domingo en la sala La Correa se presentarán dos espectáculos. A las 16:00 será el turno de “El latido de la tierra”, una puesta de la compañía argentina Vuelo Azul; y a las 17:00 se presentará “Pim Pam Clown”, a cargo de la compañía Panteleone Producciones.
Las entradas para todos estos espectáculos son gratuitas, hasta llenar la capacidad de la sala. Por este motivo, los organizadores invitan a ir con tiempo para acceder al ticket.
Más obras de teatro para disfrutar en familia
- El Reino de Pixel: sábado y domingo a las 17:00 en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). Las entradas para esta obra, dirigida a niños de entre 5 y 12 años, están a la venta en Ticketea.
- Abracadabra: sábado y domingo a las 17:00 en el Arlequín Teatro (Antequera 1061). Las entradas cuestan G. 60.000 y se pueden adquirir al (0984)666-180.
- El gato con botas: sábado y domingo a las 17:00 en el Espacio Casa Mayor (Malutín c/ Guido Spano). Las entradas cuestan G. 60.000 y se pueden adquirir al (0991)322-213.
- “El Principito: una aventura musical”: sábado a las 15:00 y domingo a las 17:30 en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional). Las entradas se pueden adquirir en Tuti y al (0971) 580714.
- “K-Pop: Guerreras evolución. Rumi Vuela”: sábado a las 18:00 y domingo a las 15:00 en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva e Independencia Nacional). Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti.
Música, dinosaurios y un parque para saltar
- Piruvá en concierto: La agrupación de música para niños se presentará este sábado 25 a las 16:00 en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas). Las entradas cuestan G. 35.000 y también hay una promoción de 2 por G. 60.000. Se pueden adquirir al (0981)410-132.
- “Mitos griegos”: en el marco de la muestra que se realiza en el Museo de Arte Sacro (Manuel Domínguez y Paraguarí), este sábado y domingo, de 16:00 a 18:00, habrá un encuentro con el Dios Ares. Los que vayan disfrazados de griegos recibirán un regalo. Las entradas al museo cuestan G. 25.000, pero los niños entran gratis.
- Dino aventura: en la Quinta Ykua Sati (Victor Haedo y Cap. Pedro Fabio Martínez), de 13:00 a 22:00, se puede disfrutar de esta experiencia que reúne dinosaurios animatrónicos recreados en tamaño real, juegos y mucho más. Las entradas están a la venta en Tuti.
- Nimbo Park: en el predio del Pinedo Shopping, de 10:00 a 22:00, se puede disfrutar de este parque de inflables para toda la familia. El espacio es apto para mayores de 3 años y las entradas se pueden adquirir en Tuti.