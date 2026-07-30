Cultura
30 de julio de 2026 a la - 13:54

Cuatro monólogos conforman el recorrido teatral simultáneo “Gestar el Quilombo”

Cinco personas sonrientes en fondo gris: mujer con pañuelo amarillo y chico alegre, con atuendos amarillos y oscuros.
El elenco que propondrá desde hoy el recorrido teatral "Gestar el Quilombo".Gentileza

El Espacio Cultural Abadía presentará desde este 30 de julio “Gestar el Quilombo”, una propuesta de teatro breve que reunirá cuatro monólogos originales en un formato de recorrido simultáneo.

La iniciativa, impulsada por Abadía Producciones, invita al público a recorrer distintas salas para asistir a obras que abordan problemáticas vinculadas con la salud mental, la identidad, la violencia y la memoria.

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Los textos fueron escritos por Abril Denisse y Mikhael Samaniego, mientras que la dirección escénica está a cargo de Momo. Cada pieza propone una historia independiente, interpretada por un elenco distinto, con funciones distribuidas en cuatro horarios por jornada.

“Dulce paz”

Hombre sonriente con gafas, vestido con camisa amarilla y pantalones oscuros, sentado en el suelo en pose relajada.
Fabi Ruiz Díaz.

Protagonizada por Fabi Ruiz Díaz, “Dulce paz” sigue a Diego, un personaje que enfrenta una intensa lucha con sus pensamientos. La obra transcurre en el espacio íntimo de su habitación y aborda las dificultades relacionadas con la salud mental, combinando momentos de humor con situaciones de tensión.

“Con sabor a rabia”

Joven en camisa negra y pantalones blancos, sonríe sentado sobre una silla en un fondo gris neutro.
Mikhael Samaniego.

Interpretada por Mikhael Samaniego, esta obra presenta inicialmente un relato con apariencia de cuento infantil que, a medida que avanza, deriva hacia una reflexión sobre la identidad y el derecho a expresarse libremente. El texto propone un recorrido por las máscaras sociales y los procesos de aceptación personal.

“No me bañé bien”

Mujer con pañuelo amarillo en la cabeza y atuendo oscuro, sonriendo en un entorno de estudio con decoración colorida.
Andrea Esquivel.

Andrea Esquivel da vida a Martina, una joven que intenta modificar quién es para responder a las expectativas de su entorno. La obra explora las presiones sociales, la construcción de la identidad y los conflictos que pueden surgir en la búsqueda de aceptación.

“Sangría”

Persona con cabello corto y rubio, chaqueta dorada y marrón, camiseta negra, sonríe en un fondo gris.
Miki Rolón.

Con la actuación de Miki Rolón, “Sangría” centra su relato en las huellas de la violencia y la impunidad. La obra plantea un recorrido por memorias colectivas aún abiertas y reflexiona sobre las consecuencias del silencio frente a hechos traumáticos.

Funciones y entradas

“Gestar el Quilombo” se presentará los días 30 y 31 de julio, además del 1 y 2 de agosto, con funciones a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30, en el Espacio Cultural Abadía, ubicado en Piribebuy 123 casi Independencia Nacional.

Las entradas tienen un costo de G. 35.000 en preventa y G. 50.000 en puerta, por cada obra. Las reservas y consultas pueden realizarse al 0972 645 310.

Dos mujeres sonrientes, una con blusa amarilla y negra y otra con camisa a rayas, sentadas sobre fondo gris.
Abril Denisse y Mikhael Samaniego.