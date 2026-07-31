Conciertos, ferias y museos: la guía de actividades culturales para este fin de semana en Asunción

La programación musical arrancará el viernes 31 de julio con una nueva edición del ciclo El Puerto Suena, a realizarse en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto a las 19:00. La Orquesta Nacional de Música Popular, dirigida por el maestro Luis Álvarez, ofrecerá un concierto de acceso libre con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto.

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El sábado 1 de agosto, las actividades continuarán en el Centro Cultural del Puerto a partir de las 15:00 con el festejo del Día Nacional del Carrulim. La jornada incluirá degustaciones de esta tradicional bebida junto con caña paraguaya, una muestra de marcas nacionales y el conversatorio “Orígenes, historia y patrimonio de la caña paraguaya” a las 15:30.

Como parte de la fecha, a las 16:30 se concretará el acto de entrega de la declaratoria que reconoce a la Caña Paraguaya como Patrimonio Cultural Inmaterial a representantes del sector industrial.

De manera en paralelo en el mismo recinto, la feria Embarcate – Vinilo Cooltural reunirá a 25 expositores con colecciones de vinilos, discos compactos y casetes de diversos géneros.

La propuesta estará acompañada por sesiones de los DJs Raúl Vega, Antúnez, Medo, Dino Redes y Mono, un taller interactivo de vinilos para niños, oferta gastronómica y una transmisión en vivo.

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En la planta baja del Puerto, el Espacio Cultural Itaú también mantendrá sus puertas abiertas el jueves, viernes y sábado de 14:00 a 20:00.

El circuito se extenderá hacia los museos y espacios emblemáticos del centro capitalino. El Archivo Nacional de Asunción (Mcal. Estigarribia e Iturbe) recibirá al público el sábado de 11:00 a 20:00 con la muestra “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, mientras que el Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala 1345, entre las calles Pa’i Pérez y Curupayty) expondrá “ELBA”, del fotógrafo Raúl Villalba, en el horario de 13:00 a 19:00.

Asimismo, el Museo Casa de la Independencia (14 de Mayo esq. Pdte. Franco) ofrecerá recorridos guiados por su colección permanente de 8:00 a 21:00.

También hoy a las 19:30 quedará habilitada la exposición semipermanente de obras, muebles y objetos de la colección del artista y director de la Manzana de la Rivera, Félix Toranzos, bajo el título “La arquitectura de un cajón, distancia de mundos”.

La inauguración tendrá lugar en el Espacio Samudio de la Casa Castelví, del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino/Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Pdte. Franco). El acceso será libre y gratuito.

La jornada sabatina sumará espacios de formación artística en el Espacio Cultural Staudt, donde se dictarán el Taller de Teatro Joapy, de 14:00 a 16:00, y el Taller de Danza, enfocado en ritmos tradicionales paraguayos, de 16:00 a 18:00. Todas las actividades de este recorrido serán de acceso totalmente libre y gratuito.