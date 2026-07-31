Cultura
31 de julio de 2026 a la - 15:47

Conciertos, ferias y museos: la guía de actividades culturales para este fin de semana en Asunción

Seis personas conversan en la baranda de un muelle, rodeados de agua y un cielo colorido al atardecer.
Un grupo de gente disfruta del paisaje en el Puerto de Asunción, donde este fin de semana se desarrollarán varias actividades culturales.Gentileza

El Centro Histórico de Asunción será el escenario de un variado circuito de actividades culturales gratuitas que se extenderán desde el jueves 30 de julio hasta el sábado 1 de agosto. La agenda reúne conciertos de música popular, ferias gastronómicas y de discos, exposiciones históricas en museos, talleres artísticos y celebraciones vinculadas a las tradiciones nacionales.

Por ABC Color

La programación musical arrancará el viernes 31 de julio con una nueva edición del ciclo El Puerto Suena, a realizarse en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto a las 19:00. La Orquesta Nacional de Música Popular, dirigida por el maestro Luis Álvarez, ofrecerá un concierto de acceso libre con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto.

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El sábado 1 de agosto, las actividades continuarán en el Centro Cultural del Puerto a partir de las 15:00 con el festejo del Día Nacional del Carrulim. La jornada incluirá degustaciones de esta tradicional bebida junto con caña paraguaya, una muestra de marcas nacionales y el conversatorio “Orígenes, historia y patrimonio de la caña paraguaya” a las 15:30.

Como parte de la fecha, a las 16:30 se concretará el acto de entrega de la declaratoria que reconoce a la Caña Paraguaya como Patrimonio Cultural Inmaterial a representantes del sector industrial.

Dos grandes barricas de madera en ambiente cerrado con techo de caña, numeradas como 'N° 45' y 'N° 46'.
Grandes barriles que albergan a la bebida paraguaya que será reconocida como patrimonio.

De manera en paralelo en el mismo recinto, la feria Embarcate – Vinilo Cooltural reunirá a 25 expositores con colecciones de vinilos, discos compactos y casetes de diversos géneros.

La propuesta estará acompañada por sesiones de los DJs Raúl Vega, Antúnez, Medo, Dino Redes y Mono, un taller interactivo de vinilos para niños, oferta gastronómica y una transmisión en vivo.

En la planta baja del Puerto, el Espacio Cultural Itaú también mantendrá sus puertas abiertas el jueves, viernes y sábado de 14:00 a 20:00.

Joven con abrigo oscuro y auriculares revisa discos de vinilo en feria cultural con ambiente interior.
Vinilo Cooltural vuelve este sábado, para el deleite de sus fanáticos.

El circuito se extenderá hacia los museos y espacios emblemáticos del centro capitalino. El Archivo Nacional de Asunción (Mcal. Estigarribia e Iturbe) recibirá al público el sábado de 11:00 a 20:00 con la muestra “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, mientras que el Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala 1345, entre las calles Pa’i Pérez y Curupayty) expondrá “ELBA”, del fotógrafo Raúl Villalba, en el horario de 13:00 a 19:00.

Asimismo, el Museo Casa de la Independencia (14 de Mayo esq. Pdte. Franco) ofrecerá recorridos guiados por su colección permanente de 8:00 a 21:00.

Dos guardias en uniformes ceremoniales sostienen banderas paraguayas, mientras personas de diversos colores esperan en fila bajo el sol.
La gente podrá visitar también la Casa de la Independencia.

También hoy a las 19:30 quedará habilitada la exposición semipermanente de obras, muebles y objetos de la colección del artista y director de la Manzana de la Rivera, Félix Toranzos, bajo el título “La arquitectura de un cajón, distancia de mundos”.

La inauguración tendrá lugar en el Espacio Samudio de la Casa Castelví, del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino/Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Pdte. Franco). El acceso será libre y gratuito.

La jornada sabatina sumará espacios de formación artística en el Espacio Cultural Staudt, donde se dictarán el Taller de Teatro Joapy, de 14:00 a 16:00, y el Taller de Danza, enfocado en ritmos tradicionales paraguayos, de 16:00 a 18:00. Todas las actividades de este recorrido serán de acceso totalmente libre y gratuito.