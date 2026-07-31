Cultura
31 de julio de 2026 a la - 08:00

El stand up se apodera del Teatro Latino con la cuarta edición del festival Japuka

Sergio Leoz es uno de los comediantes que estará en la noche inaugural del Festival Nacional de Stand Up "Japuka".
Sergio Leoz es uno de los comediantes que estará en la noche inaugural del Festival Nacional de Stand Up "Japuka".Gentileza

El Festival Nacional de Stand Up “Japuka” celebrará su cuarta edición a partir de este viernes 31 en el Teatro Latino. El evento reunirá a más de 40 comediantes, incluyendo invitados de Bolivia.

Por Maripili Alonso

Desde este viernes 31 y hasta el próximo 15 de agosto, el Festival Nacional de Stand Up “Japuka” se llevará a cabo en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). A lo largo de 7 jornadas únicas, este evento albergará los monólogos de 43 comediantes.

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Bolivia será el país invitado en esta edición del festival presentando a cinco comediantes del vecino país: Nata Calpurnia, Chichi Kim, Pablo Osorio, Saúl Montaño y Ariel Vargas.

Este viernes 31, el festival tendrá su jornada inaugural desde las 21:00 presentando en escena a: Diana Frutos, Sergio Leoz, Fani Cantero, Karim La Tiburona, Saúl Montaño, Misterio y Black Darío.

El sábado 1, también desde las 21:00, se presentarán: Diego Santa Cruz, Jorge Ratti, Jugo de Mango, Pablo Osorio, Ariel Vargas, Pame Torres y Samia Romero.

En tanto, este domingo 2 de agosto desde las 20:00 estarán: El gato siamés, Juanse Buzó, Óscar Godoy, Nata Calpurnia, Chichi Kim, Cologuayo y Villano Moriyano.

Nata Calpurnia sonríe vestida con blusa blanca y pantalones claros, apuntando hacia la cámara en un entorno interior.
La comediante boliviana Nata Calpurnia participará de esta cuarta edición del festival Japuka.

El festival seguirá el viernes 7 de agosto con los comediantes Caro Romero, El gato siamés, Gianluca Papagiorgio, Roberto Ramón Gutiérrez, Guille Amarilla, Jhony Villalba y El Topo.

Para el sábado 8 de agosto están previstas las actuaciones de Sergio Léoz, Diego Santa Cruz, Hugo León, Soy Nati, Pablo Testa, Fer Mereles y Víctor Karaku.

El domingo 9 de agosto, en su penúltima jornada, el festival Japuka tendrá en escena a Iván López, Diana Frutos, Tuki Franco, Mario Rodney, Guille El Demonio, Camimosha y Sr. Ketchup.

Juanse Buzó es otro de los exponentes del stand up local que serán parte de este festival.
Juanse Buzó es otro de los exponentes del stand up local que serán parte de este festival.

En la noche de cierre, el sábado 15 de agosto, en el escenario del Teatro Latino estarán Juanse Buzó, Iván López, Víctor Escobar, Guarania, Juan Reyes, Andrés Carvallo y Licia Marlene.

Entradas para Japuka: dónde se venden y cuánto cuestan

Las entradas están a la venta en Ticketea. Los precios y sectores son:

  • Platea Alta: G. 70.000
  • Sala: G. 105.000
  • VIP: G. 120.000

El festival no será apto para menores de 13 años de edad.