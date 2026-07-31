El stand up se apodera del Teatro Latino con la cuarta edición del festival Japuka

Desde este viernes 31 y hasta el próximo 15 de agosto, el Festival Nacional de Stand Up “Japuka” se llevará a cabo en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe). A lo largo de 7 jornadas únicas, este evento albergará los monólogos de 43 comediantes.

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Bolivia será el país invitado en esta edición del festival presentando a cinco comediantes del vecino país: Nata Calpurnia, Chichi Kim, Pablo Osorio, Saúl Montaño y Ariel Vargas.

Este viernes 31, el festival tendrá su jornada inaugural desde las 21:00 presentando en escena a: Diana Frutos, Sergio Leoz, Fani Cantero, Karim La Tiburona, Saúl Montaño, Misterio y Black Darío.

El sábado 1, también desde las 21:00, se presentarán: Diego Santa Cruz, Jorge Ratti, Jugo de Mango, Pablo Osorio, Ariel Vargas, Pame Torres y Samia Romero.

En tanto, este domingo 2 de agosto desde las 20:00 estarán: El gato siamés, Juanse Buzó, Óscar Godoy, Nata Calpurnia, Chichi Kim, Cologuayo y Villano Moriyano.

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El festival seguirá el viernes 7 de agosto con los comediantes Caro Romero, El gato siamés, Gianluca Papagiorgio, Roberto Ramón Gutiérrez, Guille Amarilla, Jhony Villalba y El Topo.

Para el sábado 8 de agosto están previstas las actuaciones de Sergio Léoz, Diego Santa Cruz, Hugo León, Soy Nati, Pablo Testa, Fer Mereles y Víctor Karaku.

El domingo 9 de agosto, en su penúltima jornada, el festival Japuka tendrá en escena a Iván López, Diana Frutos, Tuki Franco, Mario Rodney, Guille El Demonio, Camimosha y Sr. Ketchup.

En la noche de cierre, el sábado 15 de agosto, en el escenario del Teatro Latino estarán Juanse Buzó, Iván López, Víctor Escobar, Guarania, Juan Reyes, Andrés Carvallo y Licia Marlene.

Entradas para Japuka: dónde se venden y cuánto cuestan

Las entradas están a la venta en Ticketea. Los precios y sectores son:

Platea Alta: G. 70.000

Sala: G. 105.000

VIP: G. 120.000

El festival no será apto para menores de 13 años de edad.