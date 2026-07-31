Paraguay Rembi’u reunirá más de 80 platos tradicionales en una nueva edición de la feria gastronómica

La feria Paraguay Rembi’u volverá a convertir a Asunción en un punto de encuentro para la cultura y los sabores del interior del país.

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Organizada por la Federación Paraguaya de Centros de Residentes del Interior, con el acompañamiento de la Academia Paraguaya de Gastronomía (APYGA), la actividad busca poner en valor la diversidad culinaria paraguaya a través de una amplia oferta de comidas típicas y expresiones artísticas.

La jornada comenzará desde las 9:30 en la Plaza Mayor Infante Rivarola, ubicada en el barrio Villa Morra, donde el público podrá recorrer los diferentes puestos y degustar más de 80 platos tradicionales representativos de distintas regiones del Paraguay.

Además de la propuesta gastronómica, la programación incluirá presentaciones de música en vivo y danzas folclóricas, con el objetivo de ofrecer un recorrido por las tradiciones y la identidad cultural del país.

La feria se ha consolidado como uno de los principales encuentros dedicados a la gastronomía paraguaya, al reunir en un mismo espacio a representantes de los centros de residentes del interior y promover recetas, ingredientes y preparaciones que forman parte del patrimonio culinario nacional.

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En el marco del lanzamiento oficial del evento, realizado en la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Paraguay Rembi’u recibió la Declaración de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento otorgado por su aporte a la promoción de la gastronomía y del turismo interno mediante la difusión de la riqueza cultural de las diferentes regiones del país.

Durante ese acto, el ministro de Turismo, Jacinto Santa María, destacó el valor de la gastronomía como expresión de la historia, la cultura y las tradiciones paraguayas, además de su importancia como herramienta para fortalecer la identidad nacional e impulsar el desarrollo turístico.