Cultura
31 de julio de 2026 a la - 19:06

Paraguay Rembi’u reunirá más de 80 platos tradicionales en una nueva edición de la feria gastronómica

Hombre de espaldas con camiseta 'I ❤️ ASADO' asando carne al aire libre rodeado de humo y ambiente festivo.
Uno de los expositores prepara asado a la estaca, una de las propuestas gastronómicas tradicionales presentes en Paraguay Rembi'u.Gentileza

La séptima edición de Paraguay Rembi’u se realizará este sábado 1 de agosto en la Plaza Mayor Infante Rivarola, de Villa Morra, con una propuesta que reunirá la gastronomía, la música y las danzas tradicionales de distintos puntos del país. El acceso será libre y gratuito.

Por ABC Color

La feria Paraguay Rembi’u volverá a convertir a Asunción en un punto de encuentro para la cultura y los sabores del interior del país.

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Organizada por la Federación Paraguaya de Centros de Residentes del Interior, con el acompañamiento de la Academia Paraguaya de Gastronomía (APYGA), la actividad busca poner en valor la diversidad culinaria paraguaya a través de una amplia oferta de comidas típicas y expresiones artísticas.

La jornada comenzará desde las 9:30 en la Plaza Mayor Infante Rivarola, ubicada en el barrio Villa Morra, donde el público podrá recorrer los diferentes puestos y degustar más de 80 platos tradicionales representativos de distintas regiones del Paraguay.

Dos mujeres en chaquetas negras y blancas, con sombreros, sirven alimentos a un hombre joven en un ambiente al aire libre.
Los visitantes podrán degustar más de 80 especialidades de la cocina paraguaya durante la feria.

Además de la propuesta gastronómica, la programación incluirá presentaciones de música en vivo y danzas folclóricas, con el objetivo de ofrecer un recorrido por las tradiciones y la identidad cultural del país.

La feria se ha consolidado como uno de los principales encuentros dedicados a la gastronomía paraguaya, al reunir en un mismo espacio a representantes de los centros de residentes del interior y promover recetas, ingredientes y preparaciones que forman parte del patrimonio culinario nacional.

En el marco del lanzamiento oficial del evento, realizado en la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Paraguay Rembi’u recibió la Declaración de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento otorgado por su aporte a la promoción de la gastronomía y del turismo interno mediante la difusión de la riqueza cultural de las diferentes regiones del país.

Bailarinas en trajes blancos con detalles negros y adornos florales, rodeadas de una audiencia diversa en un evento festivo.
El programa de Paraguay Rembi'u incluirá presentaciones de danza y música para celebrar la riqueza cultural del país.

Durante ese acto, el ministro de Turismo, Jacinto Santa María, destacó el valor de la gastronomía como expresión de la historia, la cultura y las tradiciones paraguayas, además de su importancia como herramienta para fortalecer la identidad nacional e impulsar el desarrollo turístico.