Añandu Unipersonales: teatro y circo llegarán a distintas comunidades de Paraguay y Argentina

La iniciativa Añandu Unipersonales, que se extenderá hasta el 14 de agosto, busca fortalecer el intercambio entre elencos independientes de Paraguay y Argentina y acercar espectáculos escénicos a distintos territorios, promoviendo el acceso democrático a la cultura.

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La apertura oficial del festival se realizará este martes 4 de agosto en colaboración con Casa Sigilos (Palma 761 casi Ayolas), de la ciudad de Asunción.

La jornada comenzará a las 20:00 con unas palabras de bienvenida a cargo de la organización del festival, y a las 20:30 se presentará la obra unipersonal “Agüela C”, escrita por Natalia Benítez y llevada a escena por el Grupo Kajay, de Formosa (Argentina), bajo la dirección de Marcela del Turco. Esta función marcará el inicio del recorrido artístico que unirá escenarios de Paraguay y Argentina durante doce días de intensa programación.

En Paraguay, el recorrido llegará a las ciudades de San Juan Bautista, departamento de Misiones; Areguá e Itauguá, departamento Central; y Asunción, capital del país. En Argentina, la programación se extenderá a Clorinda, Formosa Capital y la localidad de San Hilario, en la provincia de Formosa, consolidando un circuito cultural de integración entre ambos países.

Uno de los principales ejes de esta quinta edición será el intercambio binacional de elencos independientes de teatro y circo, que permitirá el fortalecimiento de la circulación de artistas, la cooperación regional y el encuentro entre diferentes comunidades a través de las artes escénicas.

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Desde su creación, Añandu Unipersonales busca ser un espacio de circulación artística que promueve el encuentro entre creadores, comunidades y públicos diversos, demostrando que el arte puede convertirse en una herramienta de integración, reflexión y transformación social.

El festival es presentado por la Fundación Itaú Paraguay con la producción de Kamanga PRO.

Conocé la programación de Añandu Unipersonales