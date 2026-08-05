Tito Jara Román, fundador del Teatro Experimental Asunceno (TEA), fallece a los 92 años

Tito Jara Román falleció hoy a los 92 años, tras una larga trayectoria dedicada a las artes escénicas que le valió el reconocimiento como Maestro del Arte, por parte del Centro Cultural de la República El Cabildo, en el año 2018.

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A través de Facebook, su hijo Vladimir Jara confirmó el deceso del artista por causas naturales y detalló que el velatorio se lleva a cabo en la Funeraria San Blas (Avda. Mcal. López 645 y Cap. Urbieta).

Tito Jara Román nació en Puerto Casado en 1933 y se formó en la Escuela Municipal de Arte Escénico “Roque Centurión Miranda” donde tuvo como profesores a Josefina Plá y el mismo Centurión Miranda.

El 23 de agosto de 1958, luego de un viaje de estudios a Buenos Aires, Jara Román fundó el Teatro Experimental Asunceno (TEA). Con este proyecto, considerado el pionero del teatro independiente paraguayo, recorrió diversos escenarios y llevó el teatro a nuevos espacios.

“Demanda contra desconocido”, de George Neveux, fue la primera obra presentada por el grupo teatral, la cual volvió a ser presentada en 2018 al cumplirse los 60 años del TEA.

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En dicha ocasión, el director teatral recordó que la compañía utilizaba en sus inicios la casa de la familia Vysokolán en Punta Karapa, para llevar adelante sus ensayos.

La agrupación, que puso en escena obras de diversos autores como Tennessee Williams y Albert Camus, también se enfrentó a la persecución del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner.

Tito Jara Román también fue parte de varias producciones cinematográficas como “El trueno entre las hojas”, “La sangre y la semilla”, “Cerro Corá”, “Libertad”, “Luna de Cigarras” y “7 Cajas”. En esta última tuvo a su cargo interpretar al comisario.

El Centro Cultural de la República “El Cabildo” emitió un comunicado a través de sus redes sociales señalando que Jara Román también se desempeñó como miembro honorífico de su comité asesor e impartió varios cursos en la Casa Bicentenario “Edda de los Ríos”.

“Con su partida, el Paraguay despide a un creador excepcional cuya vida estuvo íntegramente dedicada al arte, la cultura y la identidad nacional. Su ejemplo permanecerá vivo en los escenarios, en la pantalla y en la memoria de quienes encontraron en su obra una fuente de inspiración”, añade el comunicado del Cabildo.