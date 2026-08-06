Elenco argentino Komolatte llega a Asunción con la obra teatral “Cosa de hombres”

“Cosa de hombres” es una obra teatral escrita por Oscar Lema y dirigida por Mario Charriere, que será presentada en Paraguay de la mano del elenco Komolatte, una compañía argentina que cuenta con más de dos décadas de trayectoria y que ha recorrido escenarios de varios países.

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Este viernes 7 y sábado 8 de agosto se presentará a las 20:00 en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural de la Ciudad “Manzana de la Rivera” (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Presentará en escena a un reparto integrado por Daniel Benedetto, Oscar Lema y Gustavo Bobbio y Emilio Salgueiro.

La trama de la obra, que tiene una duración aproximada de una hora y quince minutos, presenta a un grupo de amigos que se reúnen mensualmente para cenar, hasta que una inesperada revelación del anfitrión desencadena un intenso conflicto que pondrá a prueba sus convicciones, afectos y lealtades.

La puesta, que transita de la comedia al drama, invitará al público a reflexionar acerca del valor de la amistad, la esencia del ser humano y los paradigmas que atraviesan la vida.

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La obra es apta para todo público, pero está recomendada para mayores de 16 años. Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir a través de Ticketea o en boletería antes de la función.