Feria ORE vuelve al Espacio Cultural Staudt con artesanía indígena: estas son las fechas y horarios

La Feria de Arte y Artesanía Indígena ORE volverá a realizarse este sábado 8 y domingo 9 de agosto en el Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe), reuniendo en Asunción las propuestas de distintas comunidades originarias.

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La actividad es organizada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de apreciar y adquirir trabajos que son el resultado de técnicas ancestrales adquiridas de generación en generación.

En la feria se podrá encontrar una selección de piezas de cestería, arte plumario, textiles elaborados en fibra de caraguatá y algodón, tallados en madera de palo santo, entre otras manifestaciones artesanales.

“Más que un espacio de comercialización, Ore es un encuentro que promueve el reconocimiento del patrimonio cultural vivo, fortaleciendo el vínculo entre los artesanos y la ciudadanía, al tiempo que contribuye a la preservación de los saberes tradicionales y al desarrollo económico de las comunidades participantes”, señalaron desde el IPA.

La feria también ofrecerá algunas actividades complementarias como demostraciones y talleres, que permitirán al público conocer más sobre el proceso creativo, el significado y el valor de cada pieza artesanal.

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La Feria ORE podrá ser visitada de 9:00 a 20:00, en ambos días, con acceso libre y gratuito.