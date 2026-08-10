Casa Ardissone reúne obras de Gustavo Rodríguez Jara y Roque Ardissone

Desde este martes 11 de agosto y hasta el 25 del mismo mes, Casa Ardissone (25 de Mayo entre Tacuary y Estados Unidos) albergará las exposiciones “Antología posible”, de Gustavo Rodríguez Jara, y “Chuchú, Madú y Gofredo: memorias en hierro”, de Roque Ardissone.

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La propuesta reúne dos recorridos que, desde el dibujo, la pintura y la instalación, exploran distintas formas de aproximarse a la memoria y a los imaginarios vinculados con Paraguay.

La muestra de Rodríguez Jara presenta una selección de su producción organizada en tres etapas. El recorrido, planteado desde un criterio antológico, parte de trabajos realizados desde la década de 1980 y llega hasta investigaciones más recientes del artista, nacido en Santiago de Chile en 1961.

El primer apartado, denominado “Transformaciones”, reúne dibujos a lápiz vinculados inicialmente con los paisajes de la cordillera de los Andes y las memorias del origen trasandino del artista. Ese registro se desplaza luego hacia las planicies del sur del Paraguay, particularmente hacia los paisajes de Itapúa y Misiones atravesados por el avance de la frontera agrícola y ganadera.

En estas obras, Rodríguez Jara trabaja con grandes zonas de luz y sombra para representar elementos mínimos del paisaje, como el suelo, el cielo, las copas de los árboles o la luna. La reducción de los elementos y el carácter monocromático de los dibujos construyen una mirada sobre las transformaciones del territorio.

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El segundo capítulo, “Memorias de América Latina”, profundiza en una dimensión política y emocional. A través de dibujos realizados a lápiz y carbón, la serie recupera recuerdos relacionados con los períodos de dictaduras militares y la falta de libertades que atravesó a distintos países del Cono Sur hasta el retorno de los procesos democráticos.

El recorrido concluye con la producción reciente del artista, centrada en la pintura. En esta etapa aparecen el color, formas más libres y expresivas y recursos tridimensionales, junto con principios constructivistas que organizan geometrías secuenciales relacionadas con paisajes, tipos populares y arquitecturas de imaginarios paraguayos.

Instalaciones de Roque Ardissone

En paralelo, Roque Ardissone, artista nacido en Asunción en 1951, presenta “Chuchú, Madú y Gofredo: memorias en hierro”, un conjunto de tres instalaciones realizadas a partir de objetos encontrados.

Los tres grandes ensamblajes recuperan la memoria de personas de generaciones anteriores y de los trabajos manuales a los que estuvieron vinculadas. La gastronomía, la costura y la tintorería aparecen como ejes de estas obras, construidas a partir de objetos y materiales que adquieren nuevas relaciones dentro de cada instalación.

Los nombres de Chuchú, Madú y Gofredo funcionan así como referencias personales para evocar una Asunción de otro tiempo. A través del ensamblaje y la escala de las piezas, Ardissone transforma objetos asociados a actividades cotidianas en construcciones que hablan de los oficios, los vínculos familiares y la memoria de una ciudad.

Ambas exposiciones cuentan con la curaduría de Fernando Moure y permanecerán habilitadas en Casa Ardissone hasta el 25 de agosto.