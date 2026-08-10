Festival Ciudad Escénica: miradas a la creación escénica de Limpio, Lambaré, San Lorenzo y Asunción

Del 11 al 14 de agosto de 2026, el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 esquina Mariscal Estigarribia) recibirá a ocho elencos que reflexionan, desde miradas diversas, sobre la identidad, las relaciones contemporáneas y la dramaturgia local.

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Bajo el lema “Un encuentro escénico de ciudades unidas”, la muestra busca consolidarse como “una plataforma clave para descentralizar las producciones teatrales y propiciar el diálogo directo entre los artistas y el público en un circuito accesible e intensivo”, según expresaron desde Ñakyra Producciones.

Redes escénicas que unen ciudades

Uno de los ejes constitutivos de Ciudad Escénica radica en visibilizar el dinamismo del teatro que se gesta fuera de los circuitos tradicionales asuncenos, articulando una red regional viva. En esta entrega, la programación reúne propuestas emergentes e independientes procedentes de Asunción, San Lorenzo, Lambaré, Limpio y Mariano Roque Alonso.

“Esta diversidad territorial no solo enriquece los lenguajes estéticos sobre el escenario, sino que fortalece las alianzas comunitarias entre dramaturgos, directores y actores”, explican.

Ocho miradas a la dramaturgia local

La agenda del festival está pensada para ofrecer una experiencia maratónica y heterogénea, combinando drama, comedia y experimentación performática. A lo largo de cuatro días consecutivos, los espectadores podrán transitar por una grilla que abarca desde la exploración de poéticas en guaraní hasta lecturas críticas sobre las relaciones modernas.

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Entre las propuestas que integran esta edición se destacan piezas como “Todo esto es normal (según la encuesta)”, de la creadora Yemina Benítez (Limpio), una indagación sobre las expectativas sociales y la cotidianeidad; “La 4ta. Rosa”, del elenco Ñe’endy (Asunción), orientada a la sensibilidad poética y dramática; y “Contrato Abierto”, a cargo de Joapy Estudio de Teatro y Compañía (Lambaré), una revisión contemporánea sobre los vínculos de pareja y los acuerdos afectivos.

A ellas se suman las obras “La voz de la sombra” (Proyecto One), El humo que dejamos (Independiente Teatro), “Nariz Roja” (Dion Teatro), “Yvy Porâite” (Proyecto Lara) y “El Último Banquete” (Tava Mba’e).

Precio de entradas, fechas y horarios

Las entradas están pensadas para fomentar el recorrido por más de un espectáculo por jornada, con una tarifa general de G. 35.000 para una función y una promo de G. 50.000 para asistir a dos obras el mismo día.