Folclore paraguayo en Europa: Paraguay Rekove inicia una nueva gira internacional

El Grupo Folklórico Paraguay Rekove emprenderá una nueva gira internacional con presentaciones en distintos escenarios de España e Italia, donde ofrecerá un repertorio basado en danzas tradicionales paraguayas. La delegación está conformada por 20 bailarines y estará dirigida por la profesora Gianni Pizzani.

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El recorrido contempla actividades en las Islas Canarias, Lanzarote y Tenerife, en España, además de Roma y Sermoneta, en Italia, entre el 11 y el 24 de agosto. Según informó el elenco, la participación se dará en el marco de festivales folclóricos internacionales, espacios en los que buscarán presentar distintas expresiones de la danza tradicional paraguaya.

Un repertorio basado en danzas paraguayas

Para esta gira, Paraguay Rekove prepara un repertorio que incluye propuestas como “Galoperas”, “Arrieros”, “Botelleras” y diferentes bailes en pareja. El grupo señala que estas presentaciones estarán acompañadas por música paraguaya, con especial presencia de la polca.

La agrupación tiene más de 12 años de trayectoria y, de acuerdo con los datos proporcionados por su organización, ha representado a Paraguay anteriormente en 29 países de distintos continentes. Esta nueva gira se suma así a un recorrido internacional que tiene como eje la presentación de repertorio folclórico paraguayo ante públicos de otros países.

Una gira sostenida mediante autogestión

El viaje se realiza, según señala el grupo, mediante un esquema de autogestión y sin apoyo económico de entidades estatales. La delegación sostiene que los integrantes asumen los costos y la organización de sus actividades, mientras que para esta gira recibieron auspicios de distintas marcas en concepto de productos.

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La agrupación presenta este modelo de trabajo bajo el lema “Haciendo patria a través del arte”, utilizado por Paraguay Rekove para identificar su labor de difusión de la música y las danzas paraguayas fuera del país.

En el marco de la gira, la dirección del elenco también extendió invitaciones a las embajadas de Paraguay en España e Italia para acompañar las actividades previstas durante el recorrido europeo.