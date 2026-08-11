Cultura
11 de agosto de 2026 a la - 16:41

Parque Caballero: comienza ciclo de charlas y recorridos en el marco de su centenario

Pese al autobombo del intendente de Asunción, el Parque Caballero no tendrán cámaras de seguridad, sino hasta mediados de año.
Portón de acceso principal del Parque Caballero, que este año cumple 100 años de su creación.GUSTAVO MACHADO

El Parque Caballero, uno de los sitios más emblemáticos de Asunción fue inaugurado en 1926. En el marco de este centenario, desde este martes se pone en marcha un ciclo de charlas y recorridos abiertos a toda la ciudadanía.

Por ABC Color

La Asociación de Amigos del Parque Caballero llevará adelante un ciclo de charlas y recorridos, de acceso libre y gratuito, dirigidos a toda la ciudadanía. El objetivo de estos encuentros será dar a conocer la historia, el valor patrimonial y el futuro de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Asunción.

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“La propuesta busca abrir un espacio de encuentro entre especialistas, instituciones y ciudadanía para reflexionar sobre el origen del parque, su importancia para la ciudad y los desafíos que enfrenta de cara a los próximos cien años”, detallaron los organizadores.

La primera charla se realizará hoy martes 11 de agosto, a partir de las 19:00, en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas).

“¿Cómo se crea el Parque Caballero? Contexto local e internacional hace 100 años" será la charla que ofrecerán los arquitectos Carlos Zárate y Marli Delgado, especializados en jardines históricos del Paraguay.

El sábado 15 a las 15:00 será el recorrido ciudadano guiado y el punto de encuentro será el portón de acceso sobre la calle Gondra.

Postal de la antigua piscina olímpica del Parque Caballero.
Postal de la antigua piscina olímpica del Parque Caballero.

En el mismo, el equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la empresa Tecnoedil, presentarán las obras propuestas para el Parque Caballero en el marco del proyecto Resiliencia Urbana.

El martes 18 continuará el ciclo de charlas en El Granel, a partir de las 19:00. “¿Qué valor representa hoy el Parque Caballero? Perspectivas y diseño para los próximos 100 años", será la presentación que realizarán los integrantes de la asociación Amigos del Parque Caballero.

El ciclo concluirá el sábado 22, a partir de las 15:00, con otro recorrido guiado por el parque. En esta ocasión, los arquitectos Carlos Zárate y Marli Delgado hablarán acerca de la historia y el patrimonio del parque.

En la actividad, que tendrá nuevamente como punto de partida el portón de la calle Gondra, se hablará de la evolución del parque y del valor de sus jardines históricos.

Uno de los corsos de las flores celebrados en el Parque Caballero, décadas atrás, para la llegada de la primavera.
Uno de los corsos de las flores celebrados en el Parque Caballero, décadas atrás, para la llegada de la primavera.

“El centenario del Parque Caballero constituye una oportunidad para reconocer el valor histórico, ambiental, paisajístico y cultural de este espacio público, así como para promover una conversación ciudadana sobre su conservación, recuperación y uso para las generaciones presentes y futuras”, remarcaron los organizadores.

El ciclo cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú, el MOPC, la Municipalidad de Asunción, el Banco Mundial y Tecnoedil.