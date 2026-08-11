Parque Caballero: comienza ciclo de charlas y recorridos en el marco de su centenario

La Asociación de Amigos del Parque Caballero llevará adelante un ciclo de charlas y recorridos, de acceso libre y gratuito, dirigidos a toda la ciudadanía. El objetivo de estos encuentros será dar a conocer la historia, el valor patrimonial y el futuro de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Asunción.

Lea más: Conciertos gratuitos para disfrutar este martes con la OSCA y la Orquesta Juvenil del CCPA

“La propuesta busca abrir un espacio de encuentro entre especialistas, instituciones y ciudadanía para reflexionar sobre el origen del parque, su importancia para la ciudad y los desafíos que enfrenta de cara a los próximos cien años”, detallaron los organizadores.

La primera charla se realizará hoy martes 11 de agosto, a partir de las 19:00, en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas).

“¿Cómo se crea el Parque Caballero? Contexto local e internacional hace 100 años" será la charla que ofrecerán los arquitectos Carlos Zárate y Marli Delgado, especializados en jardines históricos del Paraguay.

El sábado 15 a las 15:00 será el recorrido ciudadano guiado y el punto de encuentro será el portón de acceso sobre la calle Gondra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mismo, el equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la empresa Tecnoedil, presentarán las obras propuestas para el Parque Caballero en el marco del proyecto Resiliencia Urbana.

El martes 18 continuará el ciclo de charlas en El Granel, a partir de las 19:00. “¿Qué valor representa hoy el Parque Caballero? Perspectivas y diseño para los próximos 100 años", será la presentación que realizarán los integrantes de la asociación Amigos del Parque Caballero.

El ciclo concluirá el sábado 22, a partir de las 15:00, con otro recorrido guiado por el parque. En esta ocasión, los arquitectos Carlos Zárate y Marli Delgado hablarán acerca de la historia y el patrimonio del parque.

En la actividad, que tendrá nuevamente como punto de partida el portón de la calle Gondra, se hablará de la evolución del parque y del valor de sus jardines históricos.

“El centenario del Parque Caballero constituye una oportunidad para reconocer el valor histórico, ambiental, paisajístico y cultural de este espacio público, así como para promover una conversación ciudadana sobre su conservación, recuperación y uso para las generaciones presentes y futuras”, remarcaron los organizadores.

El ciclo cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú, el MOPC, la Municipalidad de Asunción, el Banco Mundial y Tecnoedil.