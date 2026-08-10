Conciertos gratuitos para disfrutar este martes con la OSCA y la Orquesta Juvenil del CCPA

La OSCA sigue recorriendo los barrios de Asunción con su “Sinfonía divertida” y llegará este martes 11 al histórico barrio Sajonia. El concierto se llevará a cabo en la Parroquia de la Santa Cruz, más conocida como Crucesita, ubicada en la Avda. Carlos Antonio López y De las Llanas.

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Para las 20:00 está previsto el inicio de este concierto que estará dirigido por el maestro José Miguel Echeverría, con un repertorio que busca aportar frescura y buenas energías musicales.

Como solistas estarán varios integrantes de la orquesta como Nicole González (percusión), Néstor Barreto y Vicente Vera(trompetas), Marcos Lucena, Victoria Cáceres, Anahi Marecos, Benjamín Marecos, Félix Marecos y Mónica Lucena (arpa paraguaya) y Jorge Servián (canto).

El programa incluirá obras como la Sinfonía de los juguetes de Joseph Haydn, la Danza eslava N°, de Dvorak; el Vals del ballet “Coppelia”, de Leo Delibes. También se recordará el centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná.

También se podrán escuchar otras obras de compositores paraguayos como “Caturí Abente”, de Prudencio Giménez; “Choli”, de José Asunción Flores y “Playas de Asunción”, de Lorenzo Leguizamón.

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El concierto, organizado conjuntamente por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción, será de acceso libre y gratuito. Como presentadores están la Fundación Itaú y Petrobras.

“Freedom 250″, con la Orquesta Juvenil del CCPA e invitados

La Orquesta de Cámara Juvenil del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) ofrecerá este martes su tercer concierto de temporada. Se denomina “Freedom 250″, en el marco de la celebración de los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos.

El concierto será a las 20:00 en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos) y contará con la dirección del maestro Miguel Ángel Gilardi.

El programa presentará obras de compositores de Estados Unidos y contará con la participación especial del pianista estadounidense Isaac Hernández.

También será parte de esta presentación el Coro “Sofía Mendoza” del Instituto Municipal de Arte (IMA), dirigido por el Prof. Rodolfo González; la soprano Alejandra Martínez y el barítono Juan Ángel Monzón.

La orquesta está integrada por Ana Sofía Gómez, Oscar R. Pino, Josías Ortega, Jonás Mendoza, Paula Saldívar, Dylan Santacruz, Brianna Báez y Victoria Centurión en violines; Lucas Rodríguez y Verónica Baglieri en violas; Giovanni Candia en cello; y Oscar E. Flores en contrabajo.

El concierto será de acceso libre y gratuito.