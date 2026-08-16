Abren convocatoria para el Concurso Nacional de Periodismo Cultural

La Secretaría Nacional de Cultura lanzó el Concurso Nacional de Periodismo Cultural, dirigido a periodistas, comunicadores, estudiantes y otras personas interesadas en la producción de contenidos sobre las distintas expresiones culturales del Paraguay. La convocatoria contempla cuatro categorías y recibirá postulaciones hasta el 30 de septiembre de 2026.

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El concurso reconocerá trabajos periodísticos publicados, emitidos o difundidos entre enero de 2025 y julio de 2026, además de incorporar categorías destinadas exclusivamente a estudiantes, quienes podrán presentar producciones inéditas. La propuesta se desarrolla en el marco del proceso de formulación del Plan Nacional de Cultura 2050.

La iniciativa es impulsada por la SNC en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), el Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Asociación de Comunicadores Red Activa Paraguay. Según sus organizadores, el objetivo es ampliar la producción y circulación de contenidos sobre cultura y dar espacio a nuevas voces dentro de la comunicación cultural.

Cuatro categorías y distintos formatos

El concurso establece las categorías Periodismo Escrito, Periodismo en Otros Formatos, Periodismo Estudiantil Escrito y Periodismo Estudiantil en Otros Formatos. Las dos primeras están destinadas a trabajos que ya hayan sido publicados, emitidos o difundidos dentro del periodo establecido por la convocatoria.

En Periodismo Escrito podrán competir crónicas, críticas, perfiles y reportajes, mientras que Otros Formatos comprende producciones sonoras, audiovisuales, radiales, televisivas, digitales, multimedia o transmedia. Entre ellas se contemplan podcasts, documentales, programas, segmentos y series de publicaciones.

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Las categorías estudiantiles, en tanto, están dirigidas a personas que puedan acreditar su condición de estudiantes y presentan una diferencia importante respecto de las anteriores: los trabajos deben ser inéditos. De esta manera, el concurso combina el reconocimiento a producciones periodísticas ya difundidas con el incentivo a la creación de nuevos contenidos.

Los trabajos podrán abordar temas vinculados con la gastronomía tradicional, los espacios y centros culturales, el patrimonio, las artes y las industrias culturales, la profesionalización del sector y la producción de conocimiento, así como los derechos culturales de los pueblos indígenas, entre otras temáticas relacionadas con la cultura.

Sin requisito de título ni matrícula profesional

La convocatoria está abierta a personas de 18 años en adelante, con residencia en Paraguay o ciudadanía paraguaya. No es necesario contar con título profesional, matrícula, acreditación gremial ni formación académica en comunicación o periodismo. La única exigencia vinculada a la condición académica corresponde a quienes se postulen en las categorías estudiantiles.

Los trabajos podrán presentarse de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes. El concurso contempla premios económicos para las cuatro categorías, además de certificados para las producciones seleccionadas y la difusión de los trabajos ganadores a través de los canales oficiales de la Secretaría Nacional de Cultura.

Las postulaciones se realizarán exclusivamente en línea, mediante la plataforma de la Secretaría Nacional de Cultura, desde el 14 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2026.