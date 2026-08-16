“Mi voz es mi único elemento”: Luce presenta una nueva versión de “Nómada”

La cantautora paraguaya Luce presentó el Live Session de “Nómada”, canción de su autoría que ahora adquiere una nueva forma a través de una interpretación registrada en El Frasquito Records, en Asunción. La sesión reúne a músicos paraguayos y suma el arpa de Lucas Zaracho como un elemento nuevo dentro de la composición.

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“Nómada” gira en torno a la idea de avanzar y cambiar de escenario sin perder aquello que forma parte de la propia identidad. Para Luce, la canción habla de “aquello que elegimos conservar mientras todo alrededor cambia”, una mirada que atraviesa la letra y que encuentra en la voz uno de sus principales puntos de apoyo.

“Mi voz es mi único elemento, adonde voy” es una de las frases que, según la artista, resume el sentido de la canción. En ese planteamiento, la voz aparece como una forma de identidad y también como una compañía que permanece frente a los cambios y desplazamientos.

La nueva versión incorpora el arpa de Lucas Zaracho junto con las guitarras, la percusión, el bajo, la batería y las voces de acompañamiento. La instrumentación busca, de acuerdo con la propuesta de la artista, acercar la canción a sonoridades latinoamericanas sin dejar de lado su carácter íntimo.

La producción musical y audiovisual estuvo a cargo de Raúl Álvarez, de El Frasquito Records. La sesión fue concebida además desde una propuesta visual minimalista, trabajada en blanco y negro, con iluminación, vestuario y presencia escénica de los músicos como elementos que acompañan la interpretación.

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El lanzamiento llega en una nueva etapa del proyecto de Luce, quien desarrolla una propuesta vinculada a la canción de autor y que incorpora influencias del pop, la música latinoamericana, el bossa nova y elementos urbanos. La artista, nacida y criada en Luque, parte de experiencias personales para abordar en sus canciones temas como la vulnerabilidad, la identidad, el amor y la libertad.

En “Nómada”, Luce vuelve sobre esa búsqueda desde una canción centrada en el movimiento y la permanencia. Con la voz y la guitarra como herramientas principales, la cantautora continúa ampliando su propuesta musical a través de nuevas interpretaciones y formatos audiovisuales.

La sesión cuenta con Luce en guitarra y voz, Lucas Zaracho en arpa, Edson Vázquez en percusión, Julio Cristaldo en guitarra, Juan Orihuela en bajo, César Martínez en batería y Adri Acosta en backing vocals. La dirección artística, el estilismo y la conceptualización estuvieron a cargo de Manuel Alviso, con maquillaje de Luciana Ledesma y backstage de Marilia Palma y Evelyn Mireles.