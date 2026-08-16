Agenda cultural y artística del 16 al 22 de agosto de 2026

DOMINGO 16

Teatro / Dulce espera

Ofrecido por: Hugo Robles

Hora: 20:00

Lugar: Teatro de las Américas

Informaciones: tuti.com.py

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LUNES 17

British Week / Semana británica 2026

Hasta el 23 de agosto tendrá lugar la edición 2026 de la British Week, que contará con actividades para todas las edades, incluyendo experiencias gastronómicas, eventos culturales, charlas académicas, propuestas educativas, exposiciones, música en vivo y otras iniciativas que celebran la creatividad, la innovación y la diversidad del Reino Unido.

Las actividades, los formularios de inscripción y las últimas novedades de la British Week 2026 están disponibles en las redes sociales oficiales de la Embajada británica en Asunción: @ukinparaguay

MARTES 18

Concierto / Serenata a Asunción

Ofrecido por: Municipalidad de Asunción

Hora: 17:00

Lugar: Manzana de la Rivera

Informaciones: @manzanadelarivera.asu

Conferencia / “El problema no eras vos”

Ofrecida por: Tomás Todoli

Hora: 19:30

Lugar: Books (Mcal. López 1923)

Informaciones: tuti.com.py

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JUEVES 20

Exposición / Corpus Expositivo

El artista visual Darío Cardona inaugurará una nueva muestra: Corpus Expositivo, en el Centro Cultural Manzana de la Rivera (Ayolas 129 e/Benjamín Constant) a las 20:00.

Se trata de una propuesta que “explora la transformación de la materia, el cuerpo y la memoria, teniendo como resultado una obra viva en estado cambiante por su alquimia misma”.

Ese día presentará junto a Roque Ardissone una intervención que dialogará con el espíritu experimental de la muestra. Más informaciones: www.cardonah.com

Conferencia / Cómo hackear tu biología para la nueva longevidad

Ofrecida por: Dr. Conrado Estol

Hora: 20:00

Lugar: Auditorio del BCP

Informaciones: ticketea.com.py

Show de humor / Probando gambetas

Ofrecido por: Trinche

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

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SÁBADO 22

Concierto aniversario / Salamandra

Ofrecido por: Salamandra

Hora: 21:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: tuti.com.py