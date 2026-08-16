Agenda cultural y artística del 16 al 22 de agosto de 2026

DOMINGO 16
Teatro / Dulce espera
Ofrecido por: Hugo Robles
Hora: 20:00
Lugar: Teatro de las Américas
Informaciones: tuti.com.py
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LUNES 17
British Week / Semana británica 2026
Hasta el 23 de agosto tendrá lugar la edición 2026 de la British Week, que contará con actividades para todas las edades, incluyendo experiencias gastronómicas, eventos culturales, charlas académicas, propuestas educativas, exposiciones, música en vivo y otras iniciativas que celebran la creatividad, la innovación y la diversidad del Reino Unido.
Las actividades, los formularios de inscripción y las últimas novedades de la British Week 2026 están disponibles en las redes sociales oficiales de la Embajada británica en Asunción: @ukinparaguay
MARTES 18
Concierto / Serenata a Asunción
Ofrecido por: Municipalidad de Asunción
Hora: 17:00
Lugar: Manzana de la Rivera
Informaciones: @manzanadelarivera.asu
Conferencia / “El problema no eras vos”
Ofrecida por: Tomás Todoli
Hora: 19:30
Lugar: Books (Mcal. López 1923)
Informaciones: tuti.com.py
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JUEVES 20
Exposición / Corpus Expositivo
El artista visual Darío Cardona inaugurará una nueva muestra: Corpus Expositivo, en el Centro Cultural Manzana de la Rivera (Ayolas 129 e/Benjamín Constant) a las 20:00.
Se trata de una propuesta que “explora la transformación de la materia, el cuerpo y la memoria, teniendo como resultado una obra viva en estado cambiante por su alquimia misma”.
Ese día presentará junto a Roque Ardissone una intervención que dialogará con el espíritu experimental de la muestra. Más informaciones: www.cardonah.com
Conferencia / Cómo hackear tu biología para la nueva longevidad
Ofrecida por: Dr. Conrado Estol
Hora: 20:00
Lugar: Auditorio del BCP
Informaciones: ticketea.com.py
Show de humor / Probando gambetas
Ofrecido por: Trinche
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
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SÁBADO 22
Concierto aniversario / Salamandra
Ofrecido por: Salamandra
Hora: 21:00
Lugar: Voudevil
Informaciones: tuti.com.py