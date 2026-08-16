El lenguaje universal del clown tendrá su primer festival internacional en Paraguay

El humor, el juego y la imaginación serán el punto de encuentro de artistas de distintos países durante la primera edición de ParaClown del Sur, festival internacional dedicado al lenguaje del clown que se desarrollará del 17 al 23 de agosto en distintos espacios de Asunción, Luque y Areguá.

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La propuesta busca acercar al público una disciplina escénica que, más allá de la figura tradicional del payaso, utiliza la gestualidad, el movimiento, los sonidos y el humor para construir un vínculo directo con los espectadores. La programación combinará espectáculos, instancias de formación y espacios de intercambio entre artistas, estudiantes, docentes y público general.

El festival reunirá a representantes de Paraguay, Argentina, Colombia y España, con una programación que también pone énfasis en la circulación del clown fuera de los escenarios convencionales. Habrá actividades en instituciones educativas, centros culturales y plazas, con la intención de llevar las propuestas a públicos diversos.

Formación y diálogo entre artistas

ParaClown del Sur comenzará el lunes 17 de agosto a las 18:00 en el Instituto Superior de Bellas Artes (Av. Próceres de Mayo N° 251 c/ Ana Díaz) con la charla “Payasos: un oficio dedicado a la vida y a la risa”. El encuentro estará dirigido especialmente a estudiantes de teatro, artistas y personas interesadas en conocer más sobre el oficio, con la participación de integrantes de la Familia de Arte Bochín, los españoles Luis Monzón y Aroa Santana, de la Familia Timibiriqui, y el referente de la tradición circense paraguaya Alberto Bertolini.

La dimensión formativa continuará el martes 18 con un taller de iniciación al clown en el Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera c/ Tacuary), abierto tanto a personas con experiencia escénica como a quienes se acerquen por primera vez a esta disciplina. El miércoles 19, en tanto, el Centro Paraguayo de Teatro (Avda. República c/ 15 de Agosto) será sede del conversatorio “Desafíos actuales del clown”, donde los artistas invitados compartirán experiencias y abordarán la situación de esta práctica escénica en los distintos países participantes.

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La programación también llegará a instituciones educativas de Luque y Areguá mediante funciones especialmente destinadas a estudiantes.

El espacio público como escenario

Uno de los principales momentos del festival será la apertura oficial, prevista para el jueves 20 de agosto desde las 18:00 en la Plaza Trébol (Luque). La jornada incluirá una batucada de la Asociación de Payasos Sonriendo en Paraguay y las presentaciones de “Show de Chancleta”, de Marcelo Kramer; “Un Fakir en acción”, del argentino Ignacio Dorigo, y “Chácharas y Cachivaches”, de la Corporación Legados de Colombia.

El Centro Cultural de España Juan de Salazar también será escenario de dos jornadas de funciones. El viernes 21, desde las 19:00, se presentará “Chincheta, más canario que un plátano”, de Timbiririqui Teatro, de España, seguida por “Angélico”, de Bochín Teatro Clown, de Paraguay. En esa jornada se reconocerá además la trayectoria de Luis Monzón, conocido como el payaso Chincheta, quien cumple 35 años de oficio.

El sábado 22 continuará la programación con la entrada clownesca “Un Pelo”, de La Familia Café con Leche, y una nueva presentación de “Eusebio Girando”, mientras que el cierre llegará el domingo 23 desde las 16:00 en la Plaza San Silverio, con una varieté clownesca que reunirá a artistas paraguayos y extranjeros.

Dicha jornada final contará con “Sorpresa La Tierra”, de Karkajadas Arte Show, el “Show de Goma”, del chileno Miguel Vidal, y la participación de los demás artistas invitados. De esta manera, el festival buscará cerrar su primera edición recuperando una de las características centrales del clown: la posibilidad de convertir el espacio cotidiano en un lugar de juego, encuentro y sorpresa.

Todas las actividades de ParaClown del Sur serán gratuitas. El festival cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, el programa Iberescena, el Centro Cultural de España en Asunción y la Asociación de Payasos y Afines Sonriendo en Paraguay (APASEP).