El príncipe Akishino y la princesa Kiko reciben demostraciones del arte y la artesanía de Paraguay

En el marco de su visita a Paraguay para celebrar los 90 años de la inmigración japonesa en nuestro país, sus Altezas Imperiales de Japón conocieron hoy el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

En el sitio fueron recibidos por la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz; y la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, Andrea Vázquez, quienes los acompañaron a ver algunas expresiones del arte y la artesanía del país.

La artista iteña Julia Isídrez estuvo presente mostrando el ñai’upo, el quehacer cerámico que el año pasado fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

La ceramista, que formó parte de la selección del curador de la Bienal de Venecia (Italia) en el año 2024, explicó su metodología de trabajo y el origen de los animales fantásticos que se han convertido en su sello personal.

Durante la charla con el príncipe Fumihito y la princesa Kiko, también destacaron que las obras de Isídrez forman parte de los museos más importantes del mundo, se exhibieron este año en Bruselas y también en Londres.

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El ñanduti también estuvo presente en el acto a través de las artesanas Salomé Brítez, Rocío Leiva Quiñónez, María Liz Brítez y Gilda Gaona de Brítez, oriundas de la ciudad de Itauguá.

La princesa Kiko se mostró muy interesada en el trabajo de bordado que da forma a este encaje característico de nuestro país, con coloridos hilos que se van entrelazando sobre el bastidor.

Jorge Núñez también realizó una demostración de la filigrana, dando origen con los hilos de plata a diferentes figuras que luego son parte de distintas joyas o elementos como guampas, jarras, etc.

La Orquesta Sinfónica Nacional acompañó esta demostración del arte y la artesanía paraguaya musicalizando el encuentro con distintas guaranias.