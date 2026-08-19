El príncipe heredero Akishino de Japón inicia histórica visita a Paraguay

Sus Altezas Imperiales, el Príncipe Heredero y la Princesa Heredera Akishino llegaron esta mañana en una visita oficial a Paraguay, que finalizará el martes 25 de agosto. La presencia del príncipe heredero nipón es en conmemoración del 90 aniversario de la inmigración japonesa en el país.

En el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, sus Altezas Imperiales fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

La agenda se maneja con reserva atendiendo al protocolo real, pero se anunció en fuentes oficiales que mañana el presidente de la República, Santiago Peña, recibirá en audiencia en el Palacio de López. También se prevé que se realice el izamiento de la potente draga donada por Japón, con presencia de las Altezas.

El príncipe Akishino y la princesa Kiko también visitaran La Colmena, departamento de Paraguarí, la primera colonia japonesa en nuestro país, así como a Iguazú, departamento de Alto Paraná.

El príncipe heredero ya visitó Paraguay hace dos décadas, también con motivo del aniversario de la inmigración nipona en Paraguay.

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Relación histórica

En Paraguay, que estableció relaciones diplomáticas con Japón el 17 de noviembre de 1919, se estima que residen unos 10.000 miembros de la comunidad ‘nikkei’, como se conoce a los inmigrantes japoneses y sus descendientes, señaló EFE.

El anterior emperador de Japón, Akihito, visitó Paraguay junto a su esposa en 1978, cuando era príncipe heredero. La hija mayor de los príncipes herederos, Mako, también visitó nuestro país en 2016.