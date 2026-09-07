Tras largos años de espera, avanza la restauración de la exestación de tren de Ybytymí

Los trabajos, iniciados en marzo último, forman parte de las acciones impulsadas por el Programa Tekorenda, con la coordinación de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Lo que se busca es recuperar bienes patrimoniales y fortalecer el vínculo entre patrimonio, el turismo, la comunidad y el desarrollo local.

La restauración es acompañada de cerca por la Comisión Distrital de Recuperación del Patrimonio, presidida por Miriam Vera Forcado. La organización destaca la importancia de preservar el antiguo edificio y mantener viva la memoria vinculada al ferrocarril, que durante décadas fue parte fundamental de la vida de la comunidad y que estuvo abandonado por más de tres décadas.

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La ministra de la SNC, Adriana Ortiz, explicó que el Programa Tekorenda busca recuperar y garantizar la sostenibilidad de bienes culturales de valor patrimonial mediante el trabajo articulado entre instituciones públicas, equipos técnicos y aliados estratégicos.

Indicó que la recuperación del inmueble permitirá fortalecer la identidad y la memoria ferroviaria de la comunidad de Ybytymí, además de generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico del distrito.

Avanzan los trabajos de restauración

La arquitecta Ana Paniagua, directora de la obra en la exestación de Ybytymí, explicó que los trabajos tienen avances importantes en los dos edificios que conforman el conjunto patrimonial.

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En el primer edificio ya se completó la construcción de la cubierta, que será de tipo galería. También avanzan las tareas de tratamiento de la mampostería de piedra a la vista, uno de los elementos característicos de la antigua construcción.

En cuanto al piso, se trabaja respetando el aparejo de ladrillos que existía antiguamente en el lugar, con el objetivo de conservar los elementos originales y mantener las características arquitectónicas del inmueble.

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En el segundo edificio ya fueron colocadas cubiertas con chapas termoacústicas, que cuentan con protección ignífuga. También se incorporó una nueva circulación mediante una escalera que permite acceder al nivel del entrepiso.

Desde este sector se podrá apreciar el paisaje del Cerro Ybytymí. De acuerdo con el proyecto, el espacio estará destinado a actividades para la ciudadanía, como reuniones, talleres y exposiciones.

La intervención se desarrolla bajo criterios técnicos de conservación patrimonial, con el propósito de que la antigua estación pueda tener nuevos usos culturales, sociales y comunitarios una vez culminada la restauración.

La obra cuenta con una inversión de G. 980.306.398 y fue adjudicada a la empresa Corporación Lemuria SA (CLEM SA), cuyos representantes legales son Pablo Adriano Rodríguez Rodas y Santiago Joaquín Rodríguez.

Una estación con historia

La antigua Estación de Tren de Ybytymí constituye un bien patrimonial de gran valor histórico y está vinculada al desarrollo del sistema ferroviario paraguayo durante el siglo XIX.

Su construcción se relaciona con el periodo de impulso de la infraestructura ferroviaria durante el gobierno de Don Carlos Antonio López, en el marco del Ferrocarril Carlos Antonio López.

La exestación de tren, ubicada a 112 kilómetros de Asunción, fue habilitada el 12 de junio de 1889 y dejó de operar en 1999.

Durante décadas formó parte del sistema ferroviario que contribuyó al desarrollo económico y social de la región y se convirtió en un punto de referencia para la movilidad, el intercambio comercial y la vida cotidiana de los pobladores.

El proyecto es impulsado por el Gobierno nacional, a través de la Secretaría Nacional de Cultura, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). También acompañan el emprendimiento el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Itaipú Binacional y el Parque Tecnológico Itaipú (PTI).