“Juventud Divino Tesoro” reúne a diez comediantes en el Teatro Municipal

La propuesta, que se presenta por segundo año consecutivo en el Teatro Municipal, busca ofrecer una experiencia distinta en cada jornada. Dani Galindo estará a cargo de la conducción de ambas funciones, mientras que los comediantes se alternarán según la noche.

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La primera función, prevista para el viernes 11, contará con Juanse Buzó, Jorge Ratti, El Gato Siamés, Fani Cantero y Soy Nati. El sábado 12, en tanto, subirán al escenario Silvia Flores, Sergio Leoz, Diana Frutos, Diego Santacruz y Guille Amarilla.

La variedad de estilos y personalidades de los participantes propone distintas aproximaciones al humor y a las situaciones de la vida cotidiana, dentro de un formato que vuelve a ocupar uno de los principales escenarios culturales de Asunción.

“Juventud Divino Tesoro” está dirigido a mayores de 13 años. Las entradas individuales tienen un costo de G. 80.000, mientras que por tiempo limitado se ofrece una promoción 2x1 a G. 115.000. Los tickets están disponibles a través de Tuti.

Las funciones serán el viernes 11 y sábado 12 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi). La producción está a cargo de Helio Producciones.