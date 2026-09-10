Cultura
10 de septiembre de 2026 a la - 17:59

“Juventud Divino Tesoro” reúne a diez comediantes en el Teatro Municipal

Ocho comediantes muestran sonrisas y gestos de celebración en un escenario iluminado, rodeados de luces de teléfonos móviles del público.
Una imagen de la primera edición de "Juventud Divino Tesoro", que se presentará nuevamente en el Teatro Municipal.Gentileza

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” volverá a recibir una propuesta de comedia en vivo con la segunda edición de “Juventud Divino Tesoro”, espectáculo de stand up que reunirá a diez comediantes nacionales en dos funciones con elencos diferentes. Las presentaciones serán este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, a las 21:00.

Por ABC Color

La propuesta, que se presenta por segundo año consecutivo en el Teatro Municipal, busca ofrecer una experiencia distinta en cada jornada. Dani Galindo estará a cargo de la conducción de ambas funciones, mientras que los comediantes se alternarán según la noche.

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La primera función, prevista para el viernes 11, contará con Juanse Buzó, Jorge Ratti, El Gato Siamés, Fani Cantero y Soy Nati. El sábado 12, en tanto, subirán al escenario Silvia Flores, Sergio Leoz, Diana Frutos, Diego Santacruz y Guille Amarilla.

La variedad de estilos y personalidades de los participantes propone distintas aproximaciones al humor y a las situaciones de la vida cotidiana, dentro de un formato que vuelve a ocupar uno de los principales escenarios culturales de Asunción.

Fani Cantero en vestido negro y tacones blancos, sosteniendo un micrófono en el escenario con fondo colorido.
Fani Cantero es una de las artistas que se presentará en esta edición de "Juventud Divino Tesoro".

“Juventud Divino Tesoro” está dirigido a mayores de 13 años. Las entradas individuales tienen un costo de G. 80.000, mientras que por tiempo limitado se ofrece una promoción 2x1 a G. 115.000. Los tickets están disponibles a través de Tuti.

Las funciones serán el viernes 11 y sábado 12 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi). La producción está a cargo de Helio Producciones.