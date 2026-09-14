Dos miradas al Paraguay llegan a escena con “Kurundú” y “Heroicos”

Los días 15 y 16 de septiembre, el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) recibirá el estreno de “Kurundú”, con dramaturgia y dirección de Fidel Rojas. La propuesta toma como punto de partida la obra de Miller para construir una historia situada en Paraguay, donde las supersticiones, los miedos y las formas de relacionarse dentro de una comunidad adquieren un papel central.

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La obra no pretende reproducir “Las brujas de Salem”, sino establecer un diálogo con ella desde una perspectiva paraguaya y contemporánea. El yopará forma parte de la identidad de los personajes y de la propia dramaturgia, mientras que el conflicto se desplaza hacia fenómenos reconocibles en la vida cotidiana: el rumor, la sospecha, el señalamiento, la culpa y la búsqueda de un responsable frente al miedo colectivo.

En ese sentido, “Kurundú” también plantea un vínculo con el presente. La histeria colectiva que atraviesa el relato de Salem encuentra un paralelo en las redes sociales, donde una acusación puede propagarse rápidamente y derivar en juicios o cancelaciones públicas. La obra pone así en escena un mecanismo que, pese al cambio de época y de herramientas, conserva su capacidad de señalar, juzgar y condenar.

El elenco está integrado por Ángel Romero, Aracely Garay, Daihana Sanabria, Derlis Troche, Fabiana Gavilán, Jeanine Llanes, Julián Galacho, Liz Oliveira, Lorena González, Marcela Lamas, Myriam Lucía, Nicole Vega, Osmar Toñanez, Romy López, Susana Morales, Nazarena Zena y Víctor Duarte.

Las funciones serán el lunes 15 y martes 16 de septiembre en el Teatro de las Américas del CCPA. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y en puerta tendrán un precio de G. 70.000. Para informes y reservas está disponible el número (0971) 779-017.

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“Heroicos” llega al Teatro Municipal

La memoria cultural paraguaya será, en tanto, el centro de “Heroicos” (215 años de una patriótica historia), propuesta de la Compañía Teatral Roque Sánchez–Graciela Pastor que subirá a escena en el marco del Ciclo Primavera Teatral, iniciativa del Teatro Municipal de Asunción.

Escrita y dirigida por Alberto Sánchez Pastor, la obra recorre momentos fundamentales de la historia del Paraguay y rinde homenaje a figuras que dejaron una huella en la creación artística del país. Entre ellas aparecen Manuel Ortiz Guerrero, Julio Correa, Agustín Pío Barrios, José Asunción Flores, Herminio Giménez, Félix Fernández, Emiliano R. Fernández y Luis Alberto del Paraná, junto a otros protagonistas de la cultura nacional.

“Heroicos” tendrá dos jornadas de funciones en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. La primera será este martes 15 de septiembre, a las 09:00 y 14:00, y la segunda está prevista para el martes 22 de septiembre, en los mismos horarios. El acceso es gratuito.