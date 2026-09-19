Circuito de galerías de Areguá celebra este domingo su cuarta edición: paradas y cómo participar

La cuarta edición del Circuito de Galerías- Arte en Areguá propone este domingo una jornada para conectar y conocer la producción artística que ofrecen diferentes espacios de la ciudad de Areguá, reconocida como Ciudad Creativa por la Unesco.

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La actividad abarcará nueve espacios de arte de la ciudad, ofreciendo distintas propuestas, miradas y artistas. El circuito se llevará a cabo con salidas en dos horarios, a las 10:00 y 13:30.

“Cada espacio abre sus puertas para compartir sus obras, sus historias y aquello que lo hace único”, detallaron los organizadores.

Señalaron además que el público va a poder vivir un recorrido guiado, las propuestas y a las personas que, desde sus propios espacios, hacen posible que Areguá siga siendo un territorio vivo para el arte y la cultura.

El público podrá hacer el recorrido libremente o sumarse a los buses del circuito con un aporte de G. 15.000, realizando previamente una seña a través de transferencia bancaria. Las inscripciones se realizan a través de un formulario digital.

Las paradas y lo que ofrece cada espacio del Circuito de Galerías de Areguá

Centro Cultural del Lago

Dirección: Fulgencio Yegros 855

Horario: 10:00 a 18:00

Exposición: Cuencas Húmedas #2 Areguá, con obras de 18 artistas

El Cántaro Almacén de Arte

Dirección: Avda. Mariscal Estigarribia 102

Horario: 10:00 a 18:00

Exposición: “Oficios que se van”. Obra colectiva, retablos de la memoria y la vida cotidiana a cargo de la Familia Escobar, Carpintero Monges, Lurdes Monti, Liz Rolón y Joe Giménez.

Atelier Galería Carlos Rolandi

Dirección: Mcal. Francisco Solano López e/ Fray Luis de Bolaños y Dr. Francia

Horario: 10:00 a 18:00

Exposición: “Presagios”, de Carlos Rolandi

Domo Cultural Ita Kua Areguá

Dirección: Félix Frontini 3214

Horario: 10:00 a 18:00

Exposición: “Areté. Fiesta sagrada”, de Ofelia Fisman y Aníbal Riveros

Jardín de creaciones Carlitos

Dirección: Avda. Mariscal Estigarribia c/ Mcal. López

Horario: 10:00 a 18:00

Exposición: “Antes de la primavera”, de Carlitos Echeverría

Amba Café

Dirección: Avda. Mcal. Estigarribia 102

Horario: 10:00 a 18:00

Exposición: “Los rostros del silencio”, de Raúl Proenza

Kunumi Arete Centro Cultural

Dirección: Mcal. Estigarribia y Domingo Martínez de Irala

Horario: 10:00 a 18:00

Exposición: “Mbovyvy vy’a”, con obras de 23 artistas

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