Circuito de galerías de Areguá celebra este domingo su cuarta edición: paradas y cómo participar

La cuarta edición del Circuito de Galerías- Arte en Areguá propone este domingo una jornada para conectar y conocer la producción artística que ofrecen diferentes espacios de la ciudad de Areguá, reconocida como Ciudad Creativa por la Unesco.
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La actividad abarcará nueve espacios de arte de la ciudad, ofreciendo distintas propuestas, miradas y artistas. El circuito se llevará a cabo con salidas en dos horarios, a las 10:00 y 13:30.
“Cada espacio abre sus puertas para compartir sus obras, sus historias y aquello que lo hace único”, detallaron los organizadores.
Señalaron además que el público va a poder vivir un recorrido guiado, las propuestas y a las personas que, desde sus propios espacios, hacen posible que Areguá siga siendo un territorio vivo para el arte y la cultura.
El público podrá hacer el recorrido libremente o sumarse a los buses del circuito con un aporte de G. 15.000, realizando previamente una seña a través de transferencia bancaria. Las inscripciones se realizan a través de un formulario digital.
Las paradas y lo que ofrece cada espacio del Circuito de Galerías de Areguá
Centro Cultural del Lago
- Dirección: Fulgencio Yegros 855
- Horario: 10:00 a 18:00
- Exposición: Cuencas Húmedas #2 Areguá, con obras de 18 artistas
El Cántaro Almacén de Arte
- Dirección: Avda. Mariscal Estigarribia 102
- Horario: 10:00 a 18:00
- Exposición: “Oficios que se van”. Obra colectiva, retablos de la memoria y la vida cotidiana a cargo de la Familia Escobar, Carpintero Monges, Lurdes Monti, Liz Rolón y Joe Giménez.
Atelier Galería Carlos Rolandi
- Dirección: Mcal. Francisco Solano López e/ Fray Luis de Bolaños y Dr. Francia
- Horario: 10:00 a 18:00
- Exposición: “Presagios”, de Carlos Rolandi
Domo Cultural Ita Kua Areguá
- Dirección: Félix Frontini 3214
- Horario: 10:00 a 18:00
- Exposición: “Areté. Fiesta sagrada”, de Ofelia Fisman y Aníbal Riveros
Jardín de creaciones Carlitos
- Dirección: Avda. Mariscal Estigarribia c/ Mcal. López
- Horario: 10:00 a 18:00
- Exposición: “Antes de la primavera”, de Carlitos Echeverría
Amba Café
- Dirección: Avda. Mcal. Estigarribia 102
- Horario: 10:00 a 18:00
- Exposición: “Los rostros del silencio”, de Raúl Proenza
Kunumi Arete Centro Cultural
- Dirección: Mcal. Estigarribia y Domingo Martínez de Irala
- Horario: 10:00 a 18:00
- Exposición: “Mbovyvy vy’a”, con obras de 23 artistas
Cogliolo Arte
- Dirección: Mcal. López 1114 y Dr. Gaspar Rodríguez de Francia
- Horario: 10:00 a 18:00
- Exposición: “Metamorfosis Savaalak”, de Lanto’oy’ Unruh, artista indígena de la comunidad Enhlet - Chaco Paraguayo.