Cultura
19 de septiembre de 2026 a la - 10:13

Circuito de galerías de Areguá celebra este domingo su cuarta edición: paradas y cómo participar

personas observando obras artisticas en pintura
Visitantes recorriendo la Galería Atelier de Carlos Rolandi en una de las ediciones del Circuito de Galerías en Areguá.Lourdes Benítez Sosa

El Circuito de Galerías- Arte en Areguá celebrará este domingo 20 su cuarta edición, proponiendo un recorrido por nueve espacios de la ciudad creativa. En esta nota te contamos cuáles serán las paradas, los horarios y cómo ser parte de este recorrido.

Por Maripili Alonso
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La cuarta edición del Circuito de Galerías- Arte en Areguá propone este domingo una jornada para conectar y conocer la producción artística que ofrecen diferentes espacios de la ciudad de Areguá, reconocida como Ciudad Creativa por la Unesco.

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La actividad abarcará nueve espacios de arte de la ciudad, ofreciendo distintas propuestas, miradas y artistas. El circuito se llevará a cabo con salidas en dos horarios, a las 10:00 y 13:30.

“Cada espacio abre sus puertas para compartir sus obras, sus historias y aquello que lo hace único”, detallaron los organizadores.

Señalaron además que el público va a poder vivir un recorrido guiado, las propuestas y a las personas que, desde sus propios espacios, hacen posible que Areguá siga siendo un territorio vivo para el arte y la cultura.

El público podrá hacer el recorrido libremente o sumarse a los buses del circuito con un aporte de G. 15.000, realizando previamente una seña a través de transferencia bancaria. Las inscripciones se realizan a través de un formulario digital.

Las paradas y lo que ofrece cada espacio del Circuito de Galerías de Areguá

Centro Cultural del Lago

  • Dirección: Fulgencio Yegros 855
  • Horario: 10:00 a 18:00
  • Exposición: Cuencas Húmedas #2 Areguá, con obras de 18 artistas
Tres paneles verticales con patrones verdes que evocan formas de vegetación, sin personas presentes.
Gustavo Benítez presentará "Selva", una obra elaborada con celulosa, fibras vegetales y pigmentos, en el marco de la muestra habilitada en el Centro Cultural del Lago.

El Cántaro Almacén de Arte

  • Dirección: Avda. Mariscal Estigarribia 102
  • Horario: 10:00 a 18:00
  • Exposición: “Oficios que se van”. Obra colectiva, retablos de la memoria y la vida cotidiana a cargo de la Familia Escobar, Carpintero Monges, Lurdes Monti, Liz Rolón y Joe Giménez.

Atelier Galería Carlos Rolandi

  • Dirección: Mcal. Francisco Solano López e/ Fray Luis de Bolaños y Dr. Francia
  • Horario: 10:00 a 18:00
  • Exposición: “Presagios”, de Carlos Rolandi

Domo Cultural Ita Kua Areguá

  • Dirección: Félix Frontini 3214
  • Horario: 10:00 a 18:00
  • Exposición: “Areté. Fiesta sagrada”, de Ofelia Fisman y Aníbal Riveros

Jardín de creaciones Carlitos

  • Dirección: Avda. Mariscal Estigarribia c/ Mcal. López
  • Horario: 10:00 a 18:00
  • Exposición: “Antes de la primavera”, de Carlitos Echeverría

Amba Café

  • Dirección: Avda. Mcal. Estigarribia 102
  • Horario: 10:00 a 18:00
  • Exposición: “Los rostros del silencio”, de Raúl Proenza

Kunumi Arete Centro Cultural

  • Dirección: Mcal. Estigarribia y Domingo Martínez de Irala
  • Horario: 10:00 a 18:00
  • Exposición: “Mbovyvy vy’a”, con obras de 23 artistas

Cogliolo Arte

  • Dirección: Mcal. López 1114 y Dr. Gaspar Rodríguez de Francia
  • Horario: 10:00 a 18:00
  • Exposición: “Metamorfosis Savaalak”, de Lanto’oy’ Unruh, artista indígena de la comunidad Enhlet - Chaco Paraguayo.
Obra artística abstracta de Lanto'oy' Unruh, con colores cálidos y un fondo dinámico, sin figuras humanas visibles.
La obra del artista indígena Lanto'oy' Unruh se presenta en Cogliolo Arte, Areguá, en el marco del circuito de galerías.