Junta Municipal aprueba pensión para músico “Tesoro Vivo” de Carapeguá

La Junta Municipal acompañó la propuesta para incluir en el Presupuesto Municipal 2027 una pensión graciable de G. 2 millones para el músico y compositor José Calazán Centurión Vega, declarado “Tesoro Vivo de Carapeguá”.

La iniciativa fue presentada por la concejal Margarita Miró (PLRA), quien planteó que la asistencia económica sea contemplada en el presupuesto del próximo ejercicio.

La propuesta busca acompañar al músico en la continuidad de su labor artística y cultural, en la composición y documentación de sucesos inéditos que tiene registrados y que aún deben ser transcritos.

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La edil también señaló que se pretende que Centurión Vega continúe transmitiendo sus conocimientos en la Escuela Municipal de Música u otras instituciones educativas, teniendo en cuenta su experiencia en expresiones tradicionales como el rasguido doble, el ñembo’e purahéi y diferentes estilos de la guarania y polca.

“El Compuesto”, patrimonio cultural

El músico y compositor fue declarado “Tesoro Vivo de Carapeguá” mediante la Ordenanza Municipal N° 3/2025, mientras que la Ordenanza N° 5/2025 declaró al género musical “El Compuesto” como patrimonio inmaterial del municipio.

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Centurión Vega es reconocido por su particular forma de componer “El Compuesto”, un género que narra, mediante la música y la letra, hechos reales o sucesos trágicos ocurridos en Carapeguá o en algún otro punto del país y que tuvieron repercusión entre la ciudadanía.

Sus composiciones son interpretadas por el grupo musical “Los Compuesteros”, con el que logró grabar 16 volúmenes, además de los trabajos denominados “100 Compuesto” y “50 Emiliano Ré”, este último con temas dedicados a sus amigos, la naturaleza y la mujer.

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La declaración como “Tesoro Vivo de Carapeguá” y el reconocimiento de “El Compuesto” como patrimonio inmaterial buscan preservar y transmitir estas expresiones culturales a las nuevas generaciones.

La propuesta de pensión se fundamenta en la Ley N° 946/82, De Protección de los Bienes Culturales, y en la Ley N° 2.884/2006, que aprueba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en Paraguay, además de los lineamientos de “Tesoros Humanos Vivos” de la Unesco.