Palma Joven, San Jerónimo y una agenda de música, lectura y patrimonio en Asunción

El sábado 26, la calle Palma será escenario de una nueva edición de Palmear – Palma Joven, una jornada que combinará música en vivo con oportunidades de formación y desarrollo dirigidas al público joven.

Lea más: Hugo Ferreira y Juampa Alfonso: dos propuestas musicales para este sábado en Asunción

La programación artística contará con Kchiporros, Qmbia Juan, Villagrán, Talento de Barrio, Indio Rubio, Cami González, Kuazar, Estación 12 y Deficiente, además de las bandas ganadoras de la Batalla de Bandas y la participación de Kuazar.

La jornada incluirá también una Feria de Oportunidades, en la que instituciones y organizaciones acercarán información sobre becas, programas de formación y otras alternativas destinadas a jóvenes.

San Jerónimo celebra 100 años de historia

Durante estos días continúan además las Fiestas Patronales de Loma San Jerónimo, que este año conmemoran los 100 años de vida institucional de la Asociación San Jerónimo y del Oratorio San Jerónimo.

La celebración reúne a vecinos, familias e instituciones alrededor de una tradición sostenida históricamente en el barrio, con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Cultura y otras instituciones públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Música paraguaya en el Centro Histórico

El viernes 25, a las 19:00, la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP) presentará “Tributo a Lorenzo Álvarez – El alma del violín” en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. El concierto conmemorará el centenario del natalicio del músico y compositor paraguayo.

Bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, hijo del homenajeado, la orquesta interpretará obras de Lorenzo Álvarez y otras composiciones del repertorio nacional. Como invitados participarán el cantautor Juan Paredes y Kumare, trío integrado por Angie Díaz, Paola Cabriza e Ysapy Mieres. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

También el viernes, a las 19:00, el Espacio Cultural Staudt recibirá “Los niños y la Guarania”, proyecto cultural educativo de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Arte popular e indígena en el Puerto

El circuito cultural del Centro Histórico también incluye la segunda edición de “Maestros del Arte Popular e Indígena del Paraguay: El fuego que queda”, iniciativa de Fundación Texo retomada después de 13 años.

La exposición puede visitarse en el Espacio Cultural Itaú, de 14:00 a 20:00. Con curaduría de Fredi Casco y Fernando Allen, reúne obras de artistas de distintos territorios y tradiciones, con trabajos realizados mediante técnicas como el arte textil, la talla en madera, el dibujo, la pintura y la cerámica.

La muestra propone un diálogo entre técnicas, materiales y saberes transmitidos entre generaciones.

En el Hall Central continúa además La Recova al Puerto, donde las locatarias reciben al público con artesanías, textiles, recuerdos y otros productos nacionales mientras avanzan las obras de restauración y puesta en valor del edificio histórico.

Patrimonio y memoria en el Centro Histórico

El Archivo Nacional de Asunción (Mariscal Estigarribia e Iturbe), mantendrá abierta, de 11:00 a 20:00, la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, que reúne documentos y materiales vinculados con los procesos constitucionales de 1870, 1940, 1967 y 1992.

Por su parte, el Museo Casa de la Independencia (14 de Mayo y Presidente Franco) abrirá de 8:00 a 21:00 para recorridos por su colección permanente y los espacios relacionados con el proceso de la independencia nacional.

Lectura para todas las edades

La Biblioteca Nacional del Paraguay (De la Residenta casi Avenida Perú) se sumará a la agenda del fin de semana con propuestas vinculadas a la lectura. De 10:00 a 18:00 estará habilitado “Sábado de lectura, Sala abierta para leer”.

A las 10:00 también se realizará “Donde los cuentos nacen”, propuesta organizada por la Fundación en Alianza para niñas y niños de 3 a 8 años y sus familias. Ambas actividades serán de acceso libre y gratuito.

Así, entre música, propuestas para jóvenes, celebraciones comunitarias, arte, lectura y patrimonio, el Centro Histórico de Asunción reunirá durante el viernes 25 y sábado 26 distintos espacios y actividades abiertos a la participación del público.