Hugo Ferreira y Juampa Alfonso: dos propuestas musicales para este sábado en Asunción

A las 21:30, el cantautor Hugo Ferreira llegará a Verso Casa de Arte, ubicado en Herrera 875 entre Tacuary y Estados Unidos, para ofrecer un concierto de acceso libre y gratuito. La presentación tendrá un formato acústico e íntimo y contará con Gabriel Colmán en guitarra.

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El repertorio estará centrado en “Carrousel”, sexto álbum de estudio de Ferreira, publicado a comienzos de este año. El disco fue gestado en estudios de Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Campo Grande y Washington y reúne doce canciones en las que conviven géneros como la milonga, el tango, la balada y el pop, además de contar con distintos invitados.

La presentación también recorrerá algunas composiciones representativas de la trayectoria de Ferreira, quien comenzó su carrera a fines de los años noventa como parte del movimiento de la Canción Social Urbana. A lo largo de los años publicó los discos “La sombra del águila” (2000), “Delitos y fantasmas” (2003), “Vacíos” (2011), “Profundo” (2012) y “Claro y fuerte” (2017), antes de llegar a “Carrousel”.

El concierto forma parte de la programación musical de Verso Casa de Arte, espacio cultural independiente y autogestionado que reúne propuestas vinculadas con la música, las artes escénicas, las letras y las artes visuales.

Encuentro de generaciones en el Municipal

A las 20:00, el Teatro Municipal de Asunción (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) será escenario de “Torbellino de generaciones”, un concierto liderado por Juampa Alfonso, que reunirá a representantes de distintas generaciones de la música paraguaya.

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La propuesta contará con la participación de Los Ojeda, Ulises y Arami Yambay, en una presentación vinculada a La Retro Cumbia; Fabián González, de Los 5 del Ritmo; y José y Fátima González.

La noche propone un recorrido por diferentes momentos y expresiones de la música popular paraguaya, poniendo en un mismo escenario a artistas de distintas generaciones. Entre los participantes se encuentra Juampa Alfonso, hijo del fallecido músico, arpista y compositor Johnny Monte y nieto de Don Juan Alfonso Ramírez, ambos integrantes históricos de Los Indios.

Las entradas están disponibles a G. 75.000 a través de Ticketea y también mediante el número (0981) 794-456. El concierto comenzará a las 20:00 en el Teatro Municipal de Asunción.