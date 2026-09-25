Música
25 de septiembre de 2026 a la - 14:47

Hugo Ferreira y Juampa Alfonso: dos propuestas musicales para este sábado en Asunción

Músico de cabello gris y lentes sentado en un sillón marrón, con iluminación tenue y botella de agua en la mesa.
El cantautor Hugo Ferreira presentará este sábado un concierto de acceso libre y gratuito.Gentileza

Este sábado 26 de septiembre, la agenda musical de Asunción ofrece dos propuestas de perfiles diferentes. En Verso Casa de Arte, Hugo Ferreira presentará en formato acústico canciones de su más reciente álbum, “Carrousel”, mientras que el Teatro Municipal será escenario de “Torbellino de generaciones”, un concierto que reunirá a artistas de distintas épocas y vertientes de la música paraguaya.

Por Mavi Martínez
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A las 21:30, el cantautor Hugo Ferreira llegará a Verso Casa de Arte, ubicado en Herrera 875 entre Tacuary y Estados Unidos, para ofrecer un concierto de acceso libre y gratuito. La presentación tendrá un formato acústico e íntimo y contará con Gabriel Colmán en guitarra.

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El repertorio estará centrado en “Carrousel”, sexto álbum de estudio de Ferreira, publicado a comienzos de este año. El disco fue gestado en estudios de Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Campo Grande y Washington y reúne doce canciones en las que conviven géneros como la milonga, el tango, la balada y el pop, además de contar con distintos invitados.

La presentación también recorrerá algunas composiciones representativas de la trayectoria de Ferreira, quien comenzó su carrera a fines de los años noventa como parte del movimiento de la Canción Social Urbana. A lo largo de los años publicó los discos “La sombra del águila” (2000), “Delitos y fantasmas” (2003), “Vacíos” (2011), “Profundo” (2012) y “Claro y fuerte” (2017), antes de llegar a “Carrousel”.

El concierto forma parte de la programación musical de Verso Casa de Arte, espacio cultural independiente y autogestionado que reúne propuestas vinculadas con la música, las artes escénicas, las letras y las artes visuales.

Encuentro de generaciones en el Municipal

A las 20:00, el Teatro Municipal de Asunción (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) será escenario de “Torbellino de generaciones”, un concierto liderado por Juampa Alfonso, que reunirá a representantes de distintas generaciones de la música paraguaya.

La propuesta contará con la participación de Los Ojeda, Ulises y Arami Yambay, en una presentación vinculada a La Retro Cumbia; Fabián González, de Los 5 del Ritmo; y José y Fátima González.

Hugo Ferreira de pie, con camisa clara y pantalones oscuros, sonriente junto a su guitarra en fondo neutro.
Juampa Alfonso ofrecerá un homenaje a la música transmitida de generación en generación.

La noche propone un recorrido por diferentes momentos y expresiones de la música popular paraguaya, poniendo en un mismo escenario a artistas de distintas generaciones. Entre los participantes se encuentra Juampa Alfonso, hijo del fallecido músico, arpista y compositor Johnny Monte y nieto de Don Juan Alfonso Ramírez, ambos integrantes históricos de Los Indios.

Las entradas están disponibles a G. 75.000 a través de Ticketea y también mediante el número (0981) 794-456. El concierto comenzará a las 20:00 en el Teatro Municipal de Asunción.